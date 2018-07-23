Что за страшный по виду зверь пересекал трассу Кишинев-Оргеев - видео

По словам читателя, точно такое животное перебегало по трассе Кишинев-Оргеев в сторону леса. В ролике можно увидеть, как существо, похожее на смесь леопарда, барсука, гиены и енота пьёт молоко.

Скорее всего, в ролике запечатлена цивета (лат. Civettictis civetta) — хищное млекопитающее из семейства виверровых. Эти животные не обитают в Молдове.

Журналисты Sputnik позвонили на всякий случай в администрацию кишиневского Зоопарка, чтобы уточнить, не сбежало ли оттуда подобное животное. Однако выяснилось, что таких зверей там вообще нет и никогда не было. Но уточнили, что в Европе обитают три вида из этого семейства. Водятся они исключительно в странах, прилежащих к Средиземному морю.

Похоже, что наш читатель ошибся. И принял за дивного хищника какого-то другого зверя.

По форме тела цивета похожа на кошку. У неё широкая голова с заострённой мордой, короткими, острыми ушами, немного косо прорезанными глазами и зрачками круглой формы. Тело у зверька длинное и толстое. Хвост средней длины и длина его равна приблизительно половине длины тела. Ноги средней длины. Мех у неё грубый и довольно редкий. Грива тянется по середине тела и заканчивается у хвоста. Основной цвет шерсти — пепельно-желтовато-серый, на котором часто выступают тёмно-бурые пятна. У разных особей они расположены на разных местах. На хвосте у циветы расположен наиболее густой мех. На хвосте у неё есть около 5 чёрных колец, а заканчивается он тёмно-бурым кончиком. Обычно длина тела циветы не превышает 65 см. Длина хвоста около 30 см. Высота в холке 25-30 см.