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Пока все спали: кража памятника в Одессе и лесные пожары в Греции

CC0 / Pixabay / skeeze
Общество
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КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. В Одессе злоумышленник украл памятник "коту-геймеру", установленный 4 июля на лавке в переулке Маяковского. Об этом cообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк. 

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"По факту позорной кражи скульптуры "коту-геймеру", которую любили и одесситы и гости города, открыто уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ст. 185 УК Украины", — отметил чиновник.

Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 20 человек

В результате сильных пожаров 69 человек были госпитализированы, многие из них в тяжелом состоянии.

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Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, отмечает РИА Новости. 

Родители стрелка из Торонто рассказали о его проблемах с психикой

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (утро понедельника), в результате нее погибли два человека и 12 пострадали. Полиция сообщила, что злоумышленник ликвидирован. 

Полиция возле места массового расстрела в Торонто, Канада, 23 июля 2018
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Следователи идентифицировали личность стрелка. Им оказался 29-летний Фейсал Хуссейн (Faisal Hussain). Его родители выразили соболезнования семьям погибших, а также рассказали о его психических расстройствах.

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"У нашего сына были серьезные проблемы с психическим здоровьем, он боролся с психозом и депрессией всю свою жизнь. Меры, принятые профессионалами, не увенчались успехом. Медицинские препараты и терапия не смогли его вылечить. Хотя мы изо всех сил стремились помочь ему на протяжении всей его жизни, полной борьбы и боли, мы никогда не могли представить, что для него все закончится так опустошающее и разрушительно", — рассказали родители Хуссейна в своем заявлении, которое цитирует РИА Новости. 

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Большинство сирийских беженцев из лагеря в Джебабе вернулись домой

Большинство беженцев, временно проживающих в лагере в городе Джебаб в провинции Дераа на юго-западе Сирии, вернулись в свои дома после того, как они были освобождены от боевиков.

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Об этом сообщил глава администрации Джебаба Мухаммед Рахум, которого цитирует РИА Новости.

"Сейчас в лагере для беженцев "Джебаб" 148 семей, почти все они из восточных районов провинции Дераа. В каждой семье в среднем по 5-7 человек, еще месяц назад семей было больше 600", — уточнил он.

Глава администрации добавил, что во временном лагере вынужденным переселенцам предоставляли, помимо условий для проживания, места в школе для обучения детей.

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Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, события, Европа, Молдова, Россия, Общество
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