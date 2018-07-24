Именно этот продукт может продлить вам жизнь, считают ученые

Шестнадцать лет понадобилось китайским ученым, чтобы доказать пользу рыбных блюд.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Употребление хотя бы двух порций рыбы в неделю заметно снижает шансы преждевременной смерти от инфарктов или других болезней сердца и сосудов.

© Sputnik / Евгения Новоженина Как рыба помогает в профилактике заболеваний сердца

Исследователи 16 лет наблюдали за диетой более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин, пишет Journal of Internal Medicine, передает РИА Новости. Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.

Регулярно употребляющие рыбу мужчины на десять процентов реже страдают от заболеваний сосудов и на 37 процентов — печени? выяснили китайские ученые. Кроме того, риск заболевания болезнью Альцгеймера у женщин при такой диете снижается на 38 процентов.

По мнению исследователей, регулярное употребление рыбы также снижает риск смерти от онкологических и острых респираторных заболеваний.

При этом специалисты отмечают, что при жарке рыба теряет большинство своих полезных свойств.

Источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот также являются семена льна, шпинат, картофель и морепродукты. Еще больше позитива в рубрике "Утро с нами!">>>>