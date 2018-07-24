Куда поехать летом, если не на море: рейтинг альтернативных направлений

Специалисты сервиса для планирования самостоятельных путешествий составили список направлений, куда летом можно поехать, если не хочется отдыхать на пляже.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Лидером рейтинга альтернативных путешествий, составленного Skyscanner, стали экскурсии по городам с богатой историей и морские круизы. За первый вариант проголосовали 20,9% респондентов, а за круизы – 20,7%.

Следом расположился активный отдых на природе. За лесные походы с палатками проголосовали 13,4%, а за горные походы или хайкинг по национальным паркам – 10,7%.

В рейтинг нетипичных для лета форматов путешествий также вошли: отдых на горячих источниках и термах (9,6%), поездка на фестиваль (5,8%), гастрономический туризм (5,3%), велопрогулки по красивым маршрутам (5,3%), горнолыжные курорты (5%) и сплав на байдарках (3,3%).

Эксперты подчеркивают — чем менее популярный в конкретное время года маршрут для путешествия выбирают путешественники, тем экономнее может получиться отдых. Поездки туда, где "не сезон", всегда хороши отсутствием наплыва туристов, приятными ценами, дополнительными скидками и особым вниманием со стороны персонала.