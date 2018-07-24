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Колючая проволока

Болгария строит забор на границе с Румынией: в чем причина

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Местные СМИ сообщают, что процедура возведения заграждения уже началась, в частности, на место прибыл министр сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Болгария начала возводить забор из колючей проволоки на границе с Румынией, чтобы снизить риск распространения свиного гриппа на территории страны. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила местная радиостанция Bulgaria, которая цитирует министра сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности Румена Породзанова. 

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© Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
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Чиновник, как уточняет СМИ, прибыл в приграничный болгарский город Силистра, чтобы поучаствовать в заседании координационного центра и обсудить меры, которые могут быть приняты для сдерживания вируса. Забор из колючей проволоки решили построить, чтобы дикие животные не могли пересечь болгарско-румынскую границу.

Кроме строительства забора будут приняты и другие меры предосторожности, включающие дезинфекцию, пограничный контроль и профилактику на крупных свиных фермах.

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Теги:
свинной грипп, забор, Болгария, Румыния
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