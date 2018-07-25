Ученые создали программу, которая "одевает" голых девушек в Интернете - фото

Борцы с наготой в Интернете столкнулись с обратным эффектом своего детища.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Бразильские ученые создали программу, которая находит в Интернете фото с обнаженными девушками и автоматически "надевает" на них купальники. Однако, в алгоритме происходит сбой, в результате чего "искусственный интеллект" работает в обратном порядке, убирая бикини с изображений. Об этом сообщает специализированное сетевое издание The Register.

Один из авторов проекта Родриго Баррос, член исследовательской группы из Папского католического университета в Риу-Гранди-ду-Суле (Бразилия), отметил, что алгоритм "научился" находить снимки с обнаженными девушками. Правда, "одевая" их, программка предлагает однотипные купальники и бикини. Порой, обработанные снимки не выглядят реалистично, то есть заметно, что нагота искусственно прикрыта. Баррос объяснил, для чего создана такая программа.

© Photo: The Register Искусственный интеллект, который автоматически добавляет купальники на фотографии с обнаженными девушками и женщинами

По его словам, этот искусственный интеллект можно будет использовать для борьбы с порно, а также он защитит доверчивых девушек от мести бывших любовников, которые захотят "слить" в Интернет их интимные фото.

Кроме того, по задумке разработчиков, благодаря этой программе девушки смогут подбирать для себя купальники.

В то же время ученый предупредил, что нейросеть умеет работать и в обратном порядке, "снимая" с изображений купальники. Исправить этот "баг" программисты пока не могут, посетовал Баррос.

"Удаление со снимков одежды никогда не было нашей намеченной целью, это всего лишь побочный эффект метода, который все равно отбрасывается", — сказал ученый.

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