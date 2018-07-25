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Девушки в бикини

Ученые создали программу, которая "одевает" голых девушек в Интернете - фото

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Тема:
Утро с нами! (33)
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Борцы с наготой в Интернете столкнулись с обратным эффектом своего детища.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Бразильские ученые создали программу, которая находит в Интернете фото с обнаженными девушками и автоматически "надевает" на них купальники. Однако, в алгоритме происходит сбой, в результате чего "искусственный интеллект" работает в обратном порядке, убирая бикини с изображений. Об этом сообщает специализированное сетевое издание The Register.

Полуобнаженные девушки моют машины
© Photo: Youtube / ladakz
Это видео взбудоражило интернет: полуобнаженные девушки моют машины

Один из авторов проекта Родриго Баррос, член исследовательской группы из Папского католического университета в Риу-Гранди-ду-Суле (Бразилия), отметил, что алгоритм "научился" находить снимки с обнаженными девушками. Правда, "одевая" их, программка предлагает однотипные купальники и бикини. Порой, обработанные снимки не выглядят реалистично, то есть заметно, что нагота искусственно прикрыта. Баррос объяснил, для чего создана такая программа.

Искусственный интеллект, который автоматически добавляет купальники на фотографии с обнаженными девушками и женщинами
© Photo: The Register
Искусственный интеллект, который автоматически добавляет купальники на фотографии с обнаженными девушками и женщинами

По его словам, этот искусственный интеллект можно будет использовать для борьбы с порно, а также он защитит доверчивых девушек от мести бывших любовников, которые захотят "слить" в Интернет их интимные фото.

Кроме того, по задумке разработчиков, благодаря этой программе девушки смогут подбирать для себя купальники.

В то же время ученый предупредил, что нейросеть умеет работать и в обратном порядке, "снимая" с изображений купальники. Исправить этот "баг" программисты пока не могут, посетовал Баррос.

"Удаление со снимков одежды никогда не было нашей намеченной целью, это всего лишь побочный эффект метода, который все равно отбрасывается", — сказал ученый.

Читайте в рубрике "Утро с нами!">>>> только позитивные новости.

Тема:
Утро с нами! (33)

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Теги:
Бразилия, бикини, девушки, искусственный интеллект
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