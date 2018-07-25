Пока все спали: пожары в Греции глазами уроженца Молдовы и аномалия в Индонезии

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Лесные пожары в Греции стали настоящим стихийным бедствием для страны. Уроженец Молдовы Юрий Чипелягэ, который живет в греческом городе Рафина, где вспыхнул первый пожар, молится, чтобы огонь не дошел до его дома. Соседи уже оставили свои жилища.

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"Ситуация критическая. Многие дома сгорели. Огонь подобрался близко к моему дому. Сейчас эвакуируют сожженные машины. Людей не эвакуировали. Они сами бежали, оставляя свои дома и имущество. Некоторые из них поселились в гостиницах", — рассказал Юрий в интервью СМИ.

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Сам он не хочет оставлять имущество, поскольку вокруг царит хаос и неизвестно, сможет ли он найти по возвращении дом и вещи в сохранности. Посольство Молдовы в Афинах следит за ситуацией с пожарами в Греции. На данный момент не пострадал ни один наш соотечественник. Диппредставительство Молдовы оказывает всю необходимую помощь гражданам республики, находящимся в небезопасной зоне.

Граждане Молдовы, находящиеся в Греции, могут обратиться за консульской помощью, позвонив на "горячую линию" посольства +30 699 793 9458.

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами

Мальчик по имени Гиман Эндика появился на свет в городе Батам. На данный момент ребенку исполнилось два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в утробе матери, его голова оказалась деформированной.

Two-month-old boy has an extra face and brain from his conjoined twin who failed to develop a body https://t.co/CkQmUrB5TV — Daily Mail Online (@MailOnline) 23 июля 2018 г.

​Врачи отмечают, что такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев. Деформация головы и присутствие мозга и лица брата-близнеца подвергает жизнь ребенка опасности — в голове скапливается лишняя жидкость. Лечение, как ожидается, потребует операции по удалению одного из мозгов и лица, а также части черепа.

Мать Гимана рассказала, что не знала о патологии ребенка до родов, хотя трижды исправно делала УЗИ, но аппарат ничего не показал, отмечает РИА Новости.

Конфетный культ: врачи рассказали, каких сладостей лучше избегать

Нельзя говорить однозначно, что все сладости вредны, считает врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова.

"Если, например, у человека есть лишний вес или сахарный диабет, то, безусловно, любые сладости на сахаре, на фруктозе — это не очень хорошо, однако такие люди могут использовать сладости на натуральных сахарозаменителях", — заявила она.

По словам эксперта, к ним в том числе относятся сироп топинамбура и сироп агавы.

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"Есть сахарозаменители химические, на них тоже сейчас часто делают сладости, и, в принципе, они не принесут вреда с точки зрения повышения уровня сахара — они также не калорийные. Но сами по себе они не очень хороши для человеческого организма, полезными такие лакомства назвать никак нельзя", — пояснила Александрова.

Эксперт предупреждает, что наибольшее количество вредных веществ находится в сладостях, созданных специально для детей. "Детей производители привлекают с помощью химических красителей, позволяющих создать яркий цвет. Это различные драже, карамель всех цветов радуги, там много ненужных ингредиентов, ненатуральных. То есть, это чистый сахар и вредные добавки. При этом дети неконтролируемо их едят. Это однозначно не полезно", — подчеркнула эксперт. Также, по ее словам, не полезны различные вафли и печенье, они, как правило, сделаны на маргарине.

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"Это углеводная жировая бомба, замешанная на транс-жирах, которые очень сильно нарушают обмен веществ в организме", — пояснила собеседница РИА Новости.

Волонтеры: в Лаосе более 40 человек погибли из-за прорыва плотины ГЭС

Катастрофа произошла в районе Санамсай провинции Аттапы, находящейся на юге Лаоса и граничащей с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай ("деревня" в Лаосе — наименьшая административно-территориальная единица), пишет РИА Новости.