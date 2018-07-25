Банда обезьян под Одессой уже неделю грабит дачников, полиция бессильна

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Время террора наступило для жителей садового кооператива "Лебедь" в селе Сухой Лиман под Одессой — банда из десяти обезьян уже неделю грабит сады и огороды дачников, легко уходя от погони и издеваясь над попытками местных жителей защитить свое имущество.

"Их девять или десять особей, они перескакивают с одного участка на другой, лакомятся персиками и яблоками", — сообщил один из дачников, опубликовав в Facebook фотографии хвостатых бандитов.

По мнению местных жителей, приматы сбежали из частного зоопарка, который расположен неподалеку.

"Полиция на вызовы не реагирует", — жалуются владельцы огородов.

По их словам, наряд полиции, который прибыл в разгар грабежа яблочного сада, обезьяны забросали яблоками и палками, после чего полицейские были вынуждены отступить под защиту дома, а обезьяны сбежали. Животные "шустро передвигаются с одного участка на другой и, самое интересное, что ничего с ними нельзя сделать", — говорят отчаявшиеся жители.

Как быть в этой ситуации, до сих пор неясно. Более того, местные жители с тревогой ожидают появления в округе и других экзотических животных.

"А что будет, если из этого зоопарка сбежит крокодил или анаконда, которая там есть?" — задал риторический вопрос один из дачников в Facebook.

Судя по внешнему виду, грабители огородов относятся к виду зеленых мартышек. Зеленые мартышки распространены в Западной Африке, обитают в саваннах и на лесных опушках, ночуют на ветвях деревьев. Питаются эти приматы плодами и семенами деревьев, листьями, а также насекомыми и яйцами птиц. В стае действует строгая иерархическая система, самец-вожак выполняет сторожевые функции. Продолжительность жизни — до 45 лет.