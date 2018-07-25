В ЕС обязали проверять пилотов на алкоголь и психические расстройства

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. В Евросоюзе ужесточили правила медицинского освидетельствования пилотов перед вылетом, установив обязательные психологические проверки и тесты на алкоголь, как для летного состава стран сообщества, так и иностранных пилотов, пишет РИА Новости.

"Европейский союз принял новые правила безопасности, ужесточив правила психической пригодности для пилотов и бортпроводников. Новые правила последовали из уроков, извлеченных после крушения рейса 9525 Germanwings в 2015 году", — говорится в сообщении ЕК.

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Новые требования предусматривают, в частности, предоставление всем пилотам доступа к программе поддержки в случае психологических проблем, "обязанность для авиакомпаний проводить психологическую оценку пилотов перед началом полетов".

Кроме того, "вводится систематическое тестирование психоактивных веществ у летного состава при приеме на работу и тестирование без предупреждения после реабилитации и возвращения на работу". Также вводится обязательное "для всех европейских и иностранных авиакомпаний в ЕС выборочное тестирование пилотов и бортпроводников на алкоголь.

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Европейское агентство авиационной безопасности уточнило, что "тестирование на алкоголь уже является устоявшейся практикой в некоторых государствах-членах, и с новым регулированием тестирование на алкоголь теперь будет распространено на все государства-члены ЕС в течение следующих двух лет".

В конце марта 2015 года второй пилот самолета Airbus A320 Андреас Лубитц в отсутствие в кабине командира экипажа запер дверь изнутри и направил лайнер в гору на юго-востоке Франции. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа — 150 человек — погибли.