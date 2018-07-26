Вот что будет, если прицепить гири к колесам автомобиля - видео

Эксперимент видеоблогеров YouTube-канала "Гараж 54" поразил пользователей соцсетей своим результатом, смотрите на видео, чем закончилось это испытание.
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Что ждет русского депутата из Клайпеды, заявившего о причастности "лесного брата" к гибели тысяч мирных жителей Литвы?
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