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Девушка на Жигули

Вот что будет, если прицепить гири к колесам автомобиля - видео

© Sputnik / Eugene Odinokov
Общество
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Тема:
Утро с нами! (42)
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Эксперимент видеоблогеров YouTube-канала "Гараж 54" поразил пользователей соцсетей своим результатом, смотрите на видео, чем закончилось это испытание.

Авторы этого безумного видео любят поиздеваться над автомобилями. Но, за то, что они сотворили с ВАЗ-2102, похоже, автолюбители пожелают им слушать вечно песню "Жигули" Юрия Лозы. Чтобы больше не "прикасались" к этой легендарной марке автомобиля. Шутка.
Тема:
Утро с нами! (42)

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