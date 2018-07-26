Вот что будет, если прицепить гири к колесам автомобиля - видео

Авторы этого безумного видео любят поиздеваться над автомобилями. Но, за то, что они сотворили с ВАЗ-2102, похоже, автолюбители пожелают им слушать вечно песню "Жигули" Юрия Лозы. Чтобы больше не "прикасались" к этой легендарной марке автомобиля. Шутка.