Не тот парень: как пост о неразделенной любви стал мемом в Интернете

Девушка с ником "Принцесса Копуста"(именно так) опубликовала в понедельник в твиттере печальную историю о неразделенной любви.
Лежу реву от того, что хороший парень привёз мне огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у меня аллергии).— принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.
Но это не ТОТ парень…
Молодой человек привез девушке лекарства и еду. Но он оказался не тем человеком, с кем она хотела бы иметь отношения. Но твиттер-сообщество вместо слов поддержки, предложило свои версии истории. И в соцсетях распространился новый "вирус". Злые они.
…привёз мне огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у меня аллергии).— Ярослав Свиридов (@yasviridov) 24 июля 2018 г.
Но это не КОТ…
Лежу реву от того, что парень купил мне книгу Пелевина (предварительно узнав, нет ли у меня аллергии на постмодернизм), но это НЕ ТОТ Пелевин…— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 24 июля 2018 г.
Пытался вспомнить имя древнеегипетского бога возрождения, царя загробного мира и судьи душ усопших. Какой-то парень подсказывает мне, что это Тот. Но это не ТОТ парень…
— Генрих Коталкин (@kotalkin) 24 июля 2018 г.
Этот парень был из тех…
А этот был НЕ ТОТ!1— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 24 июля 2018 г.
Как теперь не веселиться,— Нерезидент (@neresident) 24 июля 2018 г.
Не грустить от разных бед,
В нашем доме поселился
Замечательный сосед,
Он несет мне апельсины,
И цветы он мне несет —
Я рыдаю, как скотина,
Потому что он НЕ ТОТ((
Лежу реву от того, что хороший бухгалтер привёз мне зарплату (предварительно не проверив). Но я не ПУПА…
— Лось (19,6) (@poooovar) 24 июля 2018 г.
Встала на час раньше, чтобы купить приятелю кофе и зайти в гости на двадцать минут, чувствую себя НЕ ТЕМ парнем…
— тушеночная невеста (@leno4kova) 24 июля 2018 г.
Возвращаюсь раз под вечер…
Накурившись гашиша,— Валера Насмерть (@58mazafunka) 24 июля 2018 г.
Жизнь становится прекрасна
И безумно хороша.
Лежу. Реву. Лежу. Реву.
Лежу. Реву. Лежу. Реву.
Но это не ТОТ гашиш