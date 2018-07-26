Не тот парень: как пост о неразделенной любви стал мемом в Интернете

Социальные сети породили своеобразное общество, кто бы мог подумать, что твитт о неразделенной любви станет "вирусной темой".

Девушка с ником "Принцесса Копуста"(именно так) опубликовала в понедельник в твиттере печальную историю о неразделенной любви.

Лежу реву от того, что хороший парень привёз мне огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у меня аллергии).

Но это не ТОТ парень… — принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.

​Молодой человек привез девушке лекарства и еду. Но он оказался не тем человеком, с кем она хотела бы иметь отношения. Но твиттер-сообщество вместо слов поддержки, предложило свои версии истории. И в соцсетях распространился новый "вирус". Злые они.

…привёз мне огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у меня аллергии).

Но это не КОТ… — Ярослав Свиридов (@yasviridov) 24 июля 2018 г.

Лежу реву от того, что парень купил мне книгу Пелевина (предварительно узнав, нет ли у меня аллергии на постмодернизм), но это НЕ ТОТ Пелевин… — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 24 июля 2018 г.

​Пытался вспомнить имя древнеегипетского бога возрождения, царя загробного мира и судьи душ усопших. Какой-то парень подсказывает мне, что это Тот. Но это не ТОТ парень…

— Генрих Коталкин (@kotalkin) 24 июля 2018 г.

​Этот парень был из тех…

А этот был НЕ ТОТ!1 — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 24 июля 2018 г.

Как теперь не веселиться,

Не грустить от разных бед,

В нашем доме поселился

Замечательный сосед,

Он несет мне апельсины,

И цветы он мне несет —

Я рыдаю, как скотина,

Потому что он НЕ ТОТ(( — Нерезидент (@neresident) 24 июля 2018 г.

​Лежу реву от того, что хороший бухгалтер привёз мне зарплату (предварительно не проверив). Но я не ПУПА…

Встала на час раньше, чтобы купить приятелю кофе и зайти в гости на двадцать минут, чувствую себя НЕ ТЕМ парнем…

— тушеночная невеста (@leno4kova) 24 июля 2018 г.

​Возвращаюсь раз под вечер…

Накурившись гашиша,

Жизнь становится прекрасна

И безумно хороша.



Лежу. Реву. Лежу. Реву.

Лежу. Реву. Лежу. Реву.



Но это не ТОТ гашиш — Валера Насмерть (@58mazafunka) 24 июля 2018 г.

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