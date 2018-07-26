Пока все спали: крупный пожар в Лондоне и финансовая "лихорадка" в Facebook

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Инженеры самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" придумали новый способ доставки наноспутников на орбиту — в переходном отсеке ракет семейства "Союз-2" в качестве попутной нагрузки при запусках более крупных аппаратов, сообщил РИА Новости врио гендиректора "Прогресса" Дмитрий Баранов.

Переходный отсек соединяет верхнюю ступень ракеты (в случае с "Союзами-2.1а и —2.1б", это третья ступень) с космической головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем спутников. Этот отсек отстреливается при отделении "разгонника" от верхней ступени ракеты.

Сейчас наноспутники в качестве попутной нагрузки размещают на специальной раме, которая крепится к разгонному блоку и основному космическому аппарату. Запуск спутников внутри переходного отсека пока никем не проводился.

Посольство РФ: США используют схожую с "делом Скрипалей" тактику по Бутиной

Посольство РФ в США удивлено попыткам правоохранительных органов США засекретить материалы по делу россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в работе иностранным агентом без разрешения.

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Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства. Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей", — говорится в заявлении посольства, которое цитирует РИА Новости.

Бутина была задержана 15 июля, на прошлой неделе суд арестовал ее до процесса. Ее обвиняют в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Россиянка заявила в суде о своей невиновности, власти РФ заявили о надуманности обвинений в ее адрес.

Около ста пожарных тушат пятиэтажку на северо-западе Лондона

Историческое здание горит в районе Хампстед на северо-западе Лондона, сообщила пожарная служба.

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"Пятнадцать пожарных машин и около 100 пожарных борются с огнем на пятом (последнем) этаже жилого дома на Инглвуд-Роуд", — говорится в Twitter пожарных.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Затем огонь перекинулся на крышу. На ранней стадии пожар был виден за много миль в разных районах Лондона. Из здания было эвакуировано 50 человек, пишет РИА Новости.

Акции Facebook потеряли более 20% после публикации квартального отчета

Акции социальной сети Facebook в среду потеряли 20% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося хуже прогнозов экспертов, следует из данных торгов.

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В ходе торгов акции теряли до 24%, пишет РИА Новости.

После закрытия основных бирж США Facebook сообщил о росте квартальной чистой прибыли до 5,12 миллиарда долларов (1,74 доллара на акцию) по сравнению с 3,89 миллиарда долларов (1,32 доллара на акцию) годом ранее.

Между тем, выручка достигла 13,23 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали показателя в 13,34 миллиарда. Разочаровал участников рынка и прогноз компании по росту выручки — по мнению топ-менеджеров компании, высказанному в ходе телефонной конференции с инвесторами, в следующих кварталах года она будет увеличиваться примерно на 30%. Кроме того, компания ожидает рост затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.