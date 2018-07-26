08:03 26 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD16.65
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Социальная сеть Фейсбук

Пока все спали: крупный пожар в Лондоне и финансовая "лихорадка" в Facebook

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (59)
160 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Инженеры самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" придумали новый способ доставки наноспутников на орбиту — в переходном отсеке ракет семейства "Союз-2" в качестве попутной нагрузки при запусках более крупных аппаратов, сообщил РИА Новости врио гендиректора "Прогресса" Дмитрий Баранов. 

Парень нашел iPhone X под водой в реке
© Youtube / Man + River
Удивительная находка: водолаз достал со дна реки айфон и вернул его хозяйке

Переходный отсек соединяет верхнюю ступень ракеты (в случае с "Союзами-2.1а и —2.1б", это третья ступень) с космической головной частью, состоящей из разгонного блока и закрепленных на нем спутников. Этот отсек отстреливается при отделении "разгонника" от верхней ступени ракеты.

Сейчас наноспутники в качестве попутной нагрузки размещают на специальной раме, которая крепится к разгонному блоку и основному космическому аппарату. Запуск спутников внутри переходного отсека пока никем не проводился.

Посольство РФ: США используют схожую с "делом Скрипалей" тактику по Бутиной

Посольство РФ в США удивлено попыткам правоохранительных органов США засекретить материалы по делу россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в работе иностранным агентом без разрешения. 

Хакер
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Названа самая дорогая и востребованная услуга хакеров

Вызывает удивление позиция стороны обвинения, которая настойчиво ходатайствует о засекречивании материалов дела, тем самым стремится ограничить доступ общественности к деталям ведущегося разбирательства. Аналогичную тактику, как мы видим, используют британские спецслужбы в деле Скрипалей", — говорится в заявлении посольства, которое цитирует РИА Новости.

Бутина была задержана 15 июля, на прошлой неделе суд арестовал ее до процесса. Ее обвиняют в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Россиянка заявила в суде о своей невиновности, власти РФ заявили о надуманности обвинений в ее адрес.

Около ста пожарных тушат пятиэтажку на северо-западе Лондона

Историческое здание горит в районе Хампстед на северо-западе Лондона, сообщила пожарная служба. 

Центр микрохирургии глаза
© Sputnik / Vitaly Ankov
Открытие ученых: найден новый способ борьбы со слепотой

"Пятнадцать пожарных машин и около 100 пожарных борются с огнем на пятом (последнем) этаже жилого дома на Инглвуд-Роуд", — говорится в Twitter пожарных.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Затем огонь перекинулся на крышу. На ранней стадии пожар был виден за много миль в разных районах Лондона. Из здания было эвакуировано 50 человек, пишет РИА Новости. 

Акции Facebook потеряли более 20% после публикации квартального отчета

Акции социальной сети Facebook в среду потеряли 20% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося хуже прогнозов экспертов, следует из данных торгов. 

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Аргентина
© Sputnik / Владимир Астапкович
Стал известен лучший гол ЧМ-2018 по футболу

В ходе торгов акции теряли до 24%, пишет РИА Новости. 

После закрытия основных бирж США Facebook сообщил о росте квартальной чистой прибыли до 5,12 миллиарда долларов (1,74 доллара на акцию) по сравнению с 3,89 миллиарда долларов (1,32 доллара на акцию) годом ранее.

Между тем, выручка достигла 13,23 миллиарда долларов, тогда как эксперты ожидали показателя в 13,34 миллиарда. Разочаровал участников рынка и прогноз компании по росту выручки — по мнению топ-менеджеров компании, высказанному в ходе телефонной конференции с инвесторами, в следующих кварталах года она будет увеличиваться примерно на 30%. Кроме того, компания ожидает рост затрат, связанных с обеспечением конфиденциальности данных пользователей.

Тема:
Самое интересное за ночь (59)

По теме

Какие события пройдут в Молдове в четверг, 26 июля
Не тот парень: как пост о неразделенной любви стал мемом в Интернете
Вот что будет, если прицепить гири к колесам автомобиля - видео
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музей оккупации Латвии
    Музей фальсификации

    В своем путеводителе по памятным местам Риги Музей оккупации поместил убитую нацистами Мать Марию в раздел "жертв советской оккупации".

  • Вячеслав Титов
    Табу на правду

    Что ждет русского депутата из Клайпеды, заявившего о причастности "лесного брата" к гибели тысяч мирных жителей Литвы?

  • Выставленные на продажу слитки платины
    Платиновый конфискат

    Конфискованную платину общим весом в десять килограммов выставили эстонские налоговики для продажи на аукционе.

  • Отбор на детское Евровидение, архивное фото
    Идем на рекорд!

    Рекордное количество стран примет участие в детском конкурсе песни "Евровидение-2018", который состоится в ноябре этого года в Минске.

  • Серый тюлень. Архивное фото
    Пополнение в семье

    В дельфинарии черноморского курортного города Батуми пополнение – в семье южноамериканских морских львов родился малыш.

  • 30 сентября – День Победы и Независимости
    Путь к признанию

    Председатель комитета Совета Федерации России рассказал, как Абхазии и Южной Осетии добиваться международного признания.

  • Мужчина прячет деньги в ящик комода, фото из архива
    Счет на сотни

    В главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана рассказали, сколько коррупционеров разоблачили за полгода.

  • Пляж озера Севан
    Мутные воды

    Цвет воды в озере Севан принял сине-зеленый оттенок, что серьезно обеспокоило специалистов. Они назвали причины изменений.

  • Православный храм
    Астана златоглавая

    В Астане построят четвертый православный храм – участок под него уже определили, сейчас разрабатывается проект.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Трое львов напали на крокодила
Это невероятно: три льва напали на крокодила - видео шокирующей схватки
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться