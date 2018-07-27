Пока вы спали: Швеция сбрасывает авиабомбы, а в Лондоне стрельба

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Швеции два истребителя JAS-39 Gripen сбросили на горящий лес современные бомбы с лазерным наведением. Так в этой стране решили бороться с пожарами — последствиями сильной жары.

© REUTERS / Costas Baltas Пожары в Греции: число погибших возросло почти до 50 человек

Этот "противопожарный" метод оказался достаточно эффективным, один из очагов удалось погасить. Военные назвали этот прием "задувание свечей на праздничном торте", так как при взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения.

В Лондоне стреляют

Полиция задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона, пишет газета Daily Star.

Ранее сообщалось, что в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды "Вест Хэм" произошла перестрелка правоохранителей с неизвестными в масках.

По данным издания, инцидент произошел, после того как черный автомобиль BMW не выполнил приказа полицейских остановиться. После погони и перестрелки были задержаны трое подозреваемых. В полиции не подтвердили информацию, что в результате стрельбы были ранены два человека.

Европа сдала назад

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился пойти на условия Дональда Трампа. Европа и США будут вместе разрабатывать торговую политику, которая подразумевает увеличение экспорта американского топлива и понижение европейских пошлин. Лишь бы не было войны, считают в Брюсселе.

В Москве эвакуировали людей

В торговом центре "Ривьера" на Автозаводской улице в Москве проведена эвакуация. После тщательной проверки торгового заведения никаких опасных предметов обнаружено не было.

Умерла старейшая жительница планеты

Обладательница звания самого старого жителя Земли японка Тиё Мияко скончалась, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мияко было 117 лет, она родилась 2 мая 1901 года. У Книги рекордов есть три номинации: самый старый мужчина на планете, самая старая женщина и самый старый житель планеты. Отмечается, что эксперты подтвердили переход к японке званий старейшей женщины и старейшего человека незадолго до ее смерти.

Титул старейшего мужчины Земли удерживает 113-летний житель Японии Масадзо Нонака.