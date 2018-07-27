08:59 27 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.60
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Истребители JAS-39 Gripen - архивное фото

Пока вы спали: Швеция сбрасывает авиабомбы, а в Лондоне стрельба

© AP Photo / Petr David Josek
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (60)
90121

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Швеции два истребителя JAS-39 Gripen сбросили на горящий лес современные бомбы с лазерным наведением. Так в этой стране решили бороться с пожарами — последствиями сильной жары.

Пожары в Греции
© REUTERS / Costas Baltas
Пожары в Греции: число погибших возросло почти до 50 человек

Этот "противопожарный" метод оказался достаточно эффективным, один из очагов удалось погасить. Военные назвали этот прием "задувание свечей на праздничном торте", так как при взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. 

В Лондоне стреляют

Полиция задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона, пишет газета Daily Star.

Ранее сообщалось, что в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды "Вест Хэм" произошла перестрелка правоохранителей с неизвестными в масках.

По данным издания, инцидент произошел, после того как черный автомобиль BMW не выполнил приказа полицейских остановиться. После погони и перестрелки были задержаны трое подозреваемых. В полиции не подтвердили информацию, что в результате стрельбы были ранены два человека.

Европа сдала назад

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился пойти на условия Дональда Трампа. Европа и США будут вместе разрабатывать торговую политику, которая подразумевает увеличение экспорта американского топлива и понижение европейских пошлин. Лишь бы не было войны, считают в Брюсселе.

В Москве эвакуировали людей

В торговом центре "Ривьера" на Автозаводской улице в Москве проведена эвакуация. После тщательной проверки торгового заведения никаких опасных предметов обнаружено не было.

Умерла старейшая жительница планеты

Обладательница звания самого старого жителя Земли японка Тиё Мияко скончалась, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Мияко было 117 лет, она родилась 2 мая 1901 года. У Книги рекордов есть три номинации: самый старый мужчина на планете, самая старая женщина и самый старый житель планеты. Отмечается, что эксперты подтвердили переход к японке званий старейшей женщины и старейшего человека незадолго до ее смерти.

Титул старейшего мужчины Земли удерживает 113-летний житель Японии Масадзо Нонака.

Тема:
Самое интересное за ночь (60)

По теме

Варит не борщ, а сталь: королева сварки удивила поклонников
Огненный ад пережили в Гагаузии: пожар длился несколько дней
Это невероятно красиво: Москва с высоты птичьего полета
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Европа, США, Молдова, Россия, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Гапоненко
    В поисках справедливости

    Защитник прав нацменьшинств в Латвии, находясь в тюрьме в Риге, просит Международный уголовный суд предотвратить его преследование со стороны Полиции безопасности.

  • Клайпеда - вид города
    Не место для дискуссий

    Депутата Клайпеды, который обвинил "лесного брата" в причастности к убийствам тысяч литовцев, обсыпали мукой.

  • Компьютер с данными
    Приватность под угрозой

    "Электронизация" эстонского государства, значительно упростившая бюрократические процедуры, породила новые опасности для личных данных граждан.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ
Это невероятно красиво: Москва с высоты птичьего полета
Пумы
Как выглядит кошмар наяву: голодные пумы хозяйничали на крыльце дома
Владимир Высоцкий
Памяти Высоцкого: эти песни не горят, они в воздухе парят

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться