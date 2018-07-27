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Лунное затмение наблюдали в Москве

Близится "кровавая Луна": самое долгое затмение в этом веке произойдет сегодня

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Влияние от лунного затмения люди будут ощущать на себе еще две недели после самого события.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Сегодня жители Европы, Южной Америки и Западной Африки увидят затмение при восходе Луны, а Восточной Азии и Австралии — при ее заходе.

Ультрафиолетовое изображение солнечных пятен
© Photo: NASA/LMSAL
Смотри в оба: астрологический прогноз на июль 2018 года
Наблюдать это явление можно будет и в Молдове, а также на территории европейской части России. Затмение начнется в 21.24 и завершится в 1.20. Полная фаза затмения продлится с 22.30 до 0.14. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок, из-за чего явление и названо "кровавой луной".

Солнце, Земля и Марс "выстроятся" друг напротив друга. Красная планета будет видна ниже Луны, у южного горизонта. На максимально близкое расстояние к Земле Марс подойдет 31 июля, при этом ожидается продолжительное противостояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Планету можно увидеть уже сейчас.

​Во время затмения будет повышенный риск аварий и катастроф, а Марс заставит совершать странные поступки. Возможны неконтролируемые вспышки ярости, потребность активно и отчаянно решать проблемы. Поэтому надо держать себя в руках и все контролировать, — предупреждает известный астролог Павел Глоба. Он же предупредил

Лунное затмение
© Sputnik / Саид Царнаев
Где в Кишиневе можно увидеть в телескопе противостояние Марса и лунное затмение

В Кишиневе можно будет наблюдать за Луной и Марсом вечером 27 июля в парке Валя Морилор.

Мероприятие организует Молдавский астроклуб. Телескопы установят возле дамбы, ниже центральной лестницы. По расписанию наблюдения начнутся в 20:00. Астрономы будут следить за Юпитером, Сатурном и лишь затем за Луной и Марсом.

Через две недели о нас еще ждет солнечное затмение. Наблюдать это явление можно будет 11 августа.

Теги:
великое затмение, затмение, луна
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