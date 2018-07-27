Близится "кровавая Луна": самое долгое затмение в этом веке произойдет сегодня

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Сегодня жители Европы, Южной Америки и Западной Африки увидят затмение при восходе Луны, а Восточной Азии и Австралии — при ее заходе.
Солнце, Земля и Марс "выстроятся" друг напротив друга. Красная планета будет видна ниже Луны, у южного горизонта. На максимально близкое расстояние к Земле Марс подойдет 31 июля, при этом ожидается продолжительное противостояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Планету можно увидеть уже сейчас.
C’est demain! #LunarEclipse #Eclipse #EclipseDeLune pic.twitter.com/FbOFztvTgl— Club d’Astronomie d’Amnéville (@AstroAmneville) 26 июля 2018 г.
Во время затмения будет повышенный риск аварий и катастроф, а Марс заставит совершать странные поступки. Возможны неконтролируемые вспышки ярости, потребность активно и отчаянно решать проблемы. Поэтому надо держать себя в руках и все контролировать, — предупреждает известный астролог Павел Глоба. Он же предупредил
В Кишиневе можно будет наблюдать за Луной и Марсом вечером 27 июля в парке Валя Морилор.
Мероприятие организует Молдавский астроклуб. Телескопы установят возле дамбы, ниже центральной лестницы. По расписанию наблюдения начнутся в 20:00. Астрономы будут следить за Юпитером, Сатурном и лишь затем за Луной и Марсом.
Через две недели о нас еще ждет солнечное затмение. Наблюдать это явление можно будет 11 августа.