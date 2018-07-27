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Крестный ход в Киеве в честь тысячелетия крещения Киевской Руси, архивное фото

У православных праздник: крестный ход в честь Крещения Руси пройдет в Киеве

© Sputnik / Stringer
Общество
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Центрами празднования станут Киев, Минск, Москва, Кишинев, и другие города стран, входящих в зону пастырского попечения Русской православной церкви, отметили в РПЦ.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Большой крестный ход и другие праздничные мероприятия Украинской православной церкви, посвященные 1030-летию Крещения Руси, начнутся в пятницу в Киеве с участием многочисленных паломников со всех регионов Украины, из-за рубежа, в том числе из Молдовы.

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Как рассказал журналистам председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, Центрами празднования станут и Киев, и Минск, и Москва, и Кишинев, и другие города стран, входящих в зону пастырского попечения Русской православной церкви.

Участники церковного шествия пройдут по улицам Киева с большой иконой апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, на котором он был распят. Образ апостола Андрея был написан в греческом монастыре Патры и передан в дар Украинской православной церкви управляющим Патрийской митрополии митрополитом Хризостомом. В Киев икону доставили из Запорожья по водам Днепра — тем же путем, который в свое время проделал Андрей Первозванный, один из 12-ти апостолов Христа.

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Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 27 июля, в 13.00, после всеобщей молитвы крестный ход двинется к Киево-Печерской лавре. На торжествах будут представители Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской, Чехии и Словакии, а также Православной церкви в Америке. 

Сам праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому". Через год после того как киевский князь отбил у византийцев Корсунь (Херсонес — Херсонесское городище на территории современного Севастополя), на мирных переговорах с императорами Василием II и Константином VIII Владимир предложил вернуть город, если они отдадут ему в жены свою сестру Анну, а те, в свою очередь, поставили ему условие — креститься. Владимир вместе с дружиной крестился, после чего обвенчался с Анной, вернулся в Киев и велел уничтожить языческие идолы и крестить народ, что и произошло в 988 году.

Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира нет, по одной из гипотез, канонизация крестителя Руси состоялась во второй половине XIII века. В 1635 митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви. В воспоминание будущим родам святитель извлек из найденного в развалинах древнейшего русского храма саркофага главу князя и кисть правой руки. Впоследствии глава была положена в главный храм Киевской Печерской лавры во имя Успения Пресвятой Богородицы, кисть — в Киевский Софийский собор. Часть святых мощей оказалась в Москве, в Успенском соборе.

Теги:
крещение Руси, крестный ход, вера, Киев, православие
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