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Медики сообщили, как отразится на здоровье полное лунное затмение

© Sputnik / Yana Zaharova /
Общество
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Ожидаемые в пятницу астрономические явления могут сказаться на здоровье - о чем предупредили врачи?

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса и Солнца скажется на состоянии особо впечатлительных людей, в частности с психоневрологическими расстройствами. В период ожидаемого астрономического явления они могут испытывать чувство необъяснимой тревоги, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления опрошенных специалистов. 

Лунное затмение наблюдали в Москве
© Sputnik / Александр Вильф
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В пятницу Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние, станет ярче Юпитера, и уступит в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделится яркой оранжевой окраской. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года. Продолжительность полного лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21.24 до 01.20), а полная фаза продлится 1 час 43 минуты (с 22.30 до 00.13). Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

"Такие природные явления не новы, они периодически случаются, и на здорового человека влияния существенного не оказывают. Возможно, какие-то метеочувствительные люди, особенно которые регулярно следят за подобной информацией, они на каком-то подсознательном уровне могут среагировать, но в целом опасности такие явления не несут и каких-то особых рекомендаций Минздрав по этому поводу не дает", — сказала главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова.

В свою очередь, врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг пояснил, что и солнечные, и лунные затмения всегда так или иначе оказывают влияние на эмоциональное состояние живых организмов.

"Затмение влияет на психику человека. Точную причину никто указать не может, но когда наблюдают за животными, то видят тоже повышенный уровень тревоги, беспокойства, они ищут какое-то убежище. И тут то же самое, примерно, экстраполируется на человека. У него появляется какое-то необъяснимое чувство беспокойства, тревоги, желание куда-то спрятаться, скрыться от этого", — подчеркнул специалист. 

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Психиатр отметил, что это может быть связано с изменением атмосферного давления или "солнечной радиации", однако все это лишь гипотезы и предположения, так как научных исследований на эту тему не проводилось.

"Человек нервничает, и обостряются все возможные психоневрологические состояния. Если у человека есть биполярное расстройство, колебания настроения, то в этот миг оно усугубляется именно потому, что нарастает уровень внутренней беспричинной тревоги",- говорит Файнзильберг.

Всего в XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.

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Теги:
лена, лунное затмение, Марс, здоровье, влияние, врач
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