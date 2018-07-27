Одиннадцатилетняя девочка поймала рыбу с человеческими зубами

Испуганный ребенок принес "монстра" домой, родители отнесли его к ученым, чтобы понять, что это такое.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Этой девочке всего 11 лет, а ей уже повезло поймать "монстра". Маленькая жительница городка Линдси в штате Оклахома рыбачила на озере Фобб Лейк, когда на ее удочку попалось нечто невероятное — рыба с человеческими зубами.

Потрясенный ребенок принес добычу домой. Оказалось, что это создание — не жертва ядерных испытаний, которых в Оклахоме никогда не было, и не результат секретных генетических экспериментов. Рыба — совершенно обычная пиранья — характерная для совершенно других мест.

Экземпляр девочке попался небольшой, но этот представитель семейства пираньевых, рыба паку, может вырастать почти в метр длиной, а весить до 25 килограммов. От всемирно известной пираньи она отличается тем, что ее зубы напоминают скорее о травоядных животных, а не о хищниках, и предназначены для перетирания пищи, а не для откусывания и удержания добычи. Это объясняется рационом рыбы — паку едят, в основном, семена фруктов, насекомых, мелких обитателей водоемов.

Однако вид у рыбы на взгляд человека, действительно, ужасающий.

"Я испугалась, когда вытащила эту рыбу. Меня напугали зубы, потому что они очень похожи на человеческие. У рыбы вообще не должно быть зубов, если это не акула. Но она меня не укусила", — говорит девочка.

Откуда взялась пиранья в Оклахоме, в городке с населением в три тысячи человек, именующим себя "Всемирной столицей сорго", до сих пор непонятно. Ихтиологи, к которым обратились за комментариями местные журналисты, предполагают, что рыбу купили для аквариума, но когда она начала расти, ее просто выбросили в озеро.