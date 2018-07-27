Воспитательница избила трехлетнего ребенка в детском саду - видео

Кадры, от которых кровь стынет в жилах: воспитательница в детском саду набросилась с кулаками на трехлетнего ребенка.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Кошмарный случай произошел в одном из детских садов в румынском городе Бая-Маре. Воспитательница избила трехлетнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Родители пострадавшего ребенка обвиняют руководство детсада в попытке скрыть этот случай, однако все вскрылось, а воспитательницу могут уволить, сообщает sputnik.md.

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На видео, которое выложили в Facebook, видно, как женщина сначала трясла за голову мальчика в зале, где спали остальные дети, затем она резко схватила ребенка и вывела его в другую комнату, где ударила, в результате чего малыш упал. Воспитательница подняла ребенка, вероятно, продолжив ругать.

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Дисциплинарная комиссия рассматривает возможность расторжения контракта с сотрудницей детского сада. Ранее женщина работала в уездной больнице Бая-Маре медсестрой. В детском саду она работает с марта этого года. На время каникул детсад закрыт.