СМИ: программа Amazon "признала" преступниками конгрессменов США

Американские правозащитники требуют от властей США наложить мораторий на применение электронных программ распознавания лиц.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Американский союз защиты гражданских свобод (оригинальная аббревиатура — ACLU, American Civil Liberties Union) не устает выступать против использования электронных систем распознавания лиц, что часто применяется в практике федеральных агентств и полиции.

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Весьма оригинальным способом ACLU решил проверить, насколько хороша система распознавания Amazon Rekognition. Правозащитники пропустили через нее фотографии лиц всех членов конгресса США — 535 человек, предварительно загрузив в систему 25 тысяч снимков нарушителей закона. В результате программа идентифицировала распознала 28 конгрессменов как преступников.

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Таким образом представители ACLU, по их словам, доказали, на каком низком уровне работают подобные системы, что ставит под угрозу безопасность и жизнь гражданских лиц.

Кроме того, программа, которую тестировали, по словам активистов, распознает лица афроамериканцев хуже, чем лица белокожих людей.

ACLU призвал конгресс США запретить правоохранительным органам использовать технологии распознавания лиц, но эти слова не перевесили стремление ряда полицейских управлений все-таки дать ход подобной работе электронных, сообщает RT.