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Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу

Смотри в оба: астропрогноз на август 2018 года

© AFP 2018 / NASA
Общество
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19910

Астрологический прогноз на август 2018 года от звездоведа Стеллиума Аспектуса.

Главным энергетическим событием августа является Солнечное затмение, которое произойдет в Новолуние 11 августа. В этот день нас будут беспокоить разного рода события, которые произойдут во вне. Машину оставляем в гараже, так как день травмоопасный, решений главных не принимаем, следим за здоровьем, так как сильно понижается иммунитет и организм не в силах сопротивляется всем заразам. А так как Луна и Солнце — неразлучная пара, то после Новолуния, когда они встречаются, следует Полнолуние, когда они расходятся и становятся оппозиционерами. Это произойдет 26 августа.

Адель Вереск
© Photo: Facebook / Адель Вереск
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Главная забота — быть осторожными при работе с острыми инструментами, а назначенную операцию лучше отложить, потому что в Полнолуние очень трудно остановить кровотечение.
В августе встречаются и идут "под ручку" ретроградный Марс и ретроградный Меркурий. Напоминаю это до 28 августа, место работы не меняем, дорогостоящих вещей не покупаем, деньги на покупку техники бережем до сентября. И, самое главное не спешим, так как именно спешка ведет к различного рода травмам.

Чтобы вам было легко ориентироваться в лунных сутках, как и в предыдущем прогнозе мы готовимся к отпору различного рода искушений, обманов, которые несут сатанинские лунные дни.

Самый опасный 29-й день будет длится 11 августа с 5:22 до 13:00.

9-й лунный день начнется 19 августа с 15:15 и завершиться 20 августа в 16:15.

15-й лунный день стартует 25 августа с 19:47 и заканчивается 26 августа в 20:14.

И последний тяжелый лунный день — 19-й, начинает свое влияние 29 августа с 21:22 и заканчивается 30 августа в 2:45.

Два не сатанинские, но не самые приятные дни выбрали себе время — первый это день, носящий символ Крокодил с Перьями (Макара-23 лунный день), начинается 5-го августа с 00:06 по 6-го августа до 00:37. А жабы будут квакать как всегда в 26-й лунный день который начнется 8 августа с 1:59 по 9 августа до 2:57. Главное в этот день как можно больше молчать. Пустая болтовня лишает нас жизненной энергии.

Не минуют нас и срединные точки между затмениями. Это особенно касается тех, кто собирается улетать, уезжать в отпускное время. В период с 1 по 7 августа если есть такая возможность особенно самолетом не добираться в места отдыха, но если другого выхода нет, то в течение этого времени — максимум внимания ко всем действиям.

А теперь будет следить за нашим астрологическим светофором. 1, 2, 28, 29, 30 к зубному и протезисту не ходить, а записаться к ним на прием 14, 15 августа. К парикмахеру идем тоже 14, 15, красим волосы 24, 25 августа. Генеральную уборку проводим 12, 13 августа. Варим варенье, солим, квасим, маринуем 8 и 9 августа. Не покупаем ничего из одежды и обуви, а также обнов не одеваем весь август до 28 числа.

Для тех, кто ждет не дождется 28 лунного дня с его символом Лотос наш светофор подсказывает, что он начнется 10 августа с 4:05 и продлится до 11 августа в 5:22. В это время идет интенсивная алхимия души. Оставьте все материальное на второй план и дайте пищу духу, соприкасаясь со всем прекрасным, что может нам дать природа.

Немного астромагии. В августе месяце Солнце не проходит королевский градус, когда исполняются наши заветные желания. Зато не отсутствует ущербный четверг. Он нам помогает бросить все пагубные привычки. Важно, очень важно, чтобы вы правильно сформулировали просьбу для космоса. На пример. Очень четко себе представьте, что вы не курите. Какое облегчение, что не надо идти на поводу астрального тела, которое периодически требует порцию никотина. Вы выкуривайте последнюю сигарету и все! Баста! И так со всеми другими приобретенными недостатками. Вы настолько четко представляете себе жизнь без алкоголя, без слов паразитов и нецензурной лексики, что это все становится явно.

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Ущербный четверг приходится на 9 августе. Выбирайте удобное для вас время и посылайте ваш заказ в Пространстве.

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Теги:
пророчество, астрологический прогноз, астропрогноз, предсказание, астрология, астролог, звезды
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