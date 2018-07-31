Ад в небесах: над всей Румынией бушуют мощные торнадо

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Торнадо — одно из самых пугающих проявлений стихии. Резкие перемены погоды в регионе привели к тому, что в Румынии смерчи стали обыденным явлением. Пылевые столбы крутятся в небе, пугая жителей городов и сел: бабушки крестятся, а молодые люди увлеченно снимают происходящее на видео.

В румынском курортном поселке Вама Вече смерч поднял в воздух целый палаточный городок, палатки летали в воздухе, как птицы.

Досталось и другому курортному местечку — в Мамайе отдыхающих в буквальном смысле сдувало в море.

Смерчи бушуют не только на морском побережье, но и в горах Мунтении.

В Республике Молдова смерчи не набирают такой силы, чтобы привлечь к себе внимание. В последний раз более или менее заметный смерч сформировался над Кишиневом в мае 2012 года в результате грозы и сильного ветра. Впрочем, он быстро рассеялся.

По словам специалистов, вероятность возникновения в атмосфере смерчей над территорией Молдовы крайне невелика.