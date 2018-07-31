Символ Катастрофы: семья греков нашла свою собаку, пропавшую во время пожара

Душещипательная история: семья в Греции вновь обрела своего питомца, потерявшегося и выжившего во время пожара.

КИШИНЕВ, 31 июл — Soutnik. Собака, пропавшая во время пожара в Греции вновь обрела хозяев, сообщают местные СМИ.

Владельцам удалось найти своего питомца, благодаря фотографии. На ней собака запечатлена лежащей на камне в море в районе курорта Мати. Это изображение уже облетело весь мир и стало символом катастрофы в Греции, где в результате пожаров погибли более 80 человек и около 170 получили ранения.

Как выяснили СМИ, во время пожара пес испугался и выскользнул из ошейника. После чего, спасаясь от огня, прыгнул в воду. Доплыв до скалы он вылез, где и переждал тот ужас, который творился на суше.

Снимок собаки попал в социальные сети. Там за поиски хозяев взялись защитники животных и спасательные организации. Вскоре в одной из греческих групп, в которой люди собираются и помогают бродячим животным, сообщили, что пес вернулся домой.

"Ее узнали хозяева! Ее зовут Луа! Они не позволят ей умереть. Они обожают ее! Они не знали, что делать в этом ужасе", — прокомментировали зоозащитники.

Теперь владельцы воссоединились со своим питомцем и вместе были эвакуированы. Семья вернулась в свой дом в Афинах.