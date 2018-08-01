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девушки, проституция

Brexit или sexit: секретаршей министра оказалась элитная проститутка

© Sputnik /
Общество
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К расследованию случая подключилась Служба безопасности MI5, сообщают британские СМИ.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Скандалом завершилось журналистское расследование британских репортеров: помощница министра от политической партии тори подрабатывала "девушкой по вызову", за одну встречу она брала 750 фунтов стерлингов, сообщает издание Daily Mail.

Секретарша министра строительства Доминика Раэба, который недавно занял один из государственных постов по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit), предлагала сексуальные услуги на эскорт-сайте, сообщает издание.

О тайном увлечении секретарши стало известно журналисту другого британского издания (Mirror). Он под видом состоятельного клиента назначал свидание девушке. Сообщается, что Ребекка Тот (так зовут секретаршу) встретилась с ним в пятизвездочном отеле дважды, получив за каждый визит 750 фунтов стерлингов. Во время беседы она хвасталась, что знает каждый шаг своего шефа.

 

"Я знаю каждое его движение. Я знаю, где он будет сегодня", — приводят британские СМИ слова теперь уже бывшей секретарши.

Девушку отстранили от занимаемой должности в начале июля. Сразу после этого Раэба назначили секретарем по вопросам Brexit.

Сейчас в интервью различным британским СМИ Ребекка рассказывает о "скверном характере" своего бывшего босса, и о его "злоупотреблении властью".

Издание отмечает, что Служба безопасности MI5 заинтересовалась этой скандальной историей. Теперь спецслужба будет выяснять, несет ли какую-либо угрозу стране тайная жизнь секретарши министра или нет.

СМИ пишут,что Ребекка подавала профессиональные надежды на государственной службе, куда поступила в возрасте 16 лет. Она была секретарем лорда Хезелтина, занимавшего пост советника правительства. Он был уволен в прошлом году после жестких высказываний о Brexit.

Теги:
желтая пресса, sexit, brexit, скандал
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