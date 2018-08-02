Заводчик выбросил "слишком большого" щенка шпица — и горько об этом пожалел

Эта невероятно милая собачка — самое восхитительное из того, что попалось вам на глаза за целый день.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Собаки могут быть лучшим другом человека, но это не значит, что человек всегда дружит с собаками. Часто равнодушие бывает не лучше, чем плохое отношение — мало найдется вещей печальнее, чем брошенная хозяином, никому не нужная собака, которой одна дорога — на стол к ветеринару для усыпления или бродяжничество на улице.

Померанский шпиц по кличке Бертрам получил этот ужасный урок, когда заводчик решил избавиться от щенка — потому что он "слишком большой, чтобы его продать". Бедняга не соответствовал стандартам экстерьера, и стал изгоем. Этих собак покупают в основном в качестве имиджевых живых игрушек — для гламурных див померанский шпиц примерно то же самое, что новый айфон или сумка от кутюр. Но никому не нужен "некачественный" товар.

Пятимесячного щенка хладнокровно сдали в приют, где он разделил участь сотен беспризорных собак. К счастью для Бертрама, нью-йоркская художница Кэти Грейсон увидела его фото с несчастным выражением на мордочке в приютской базе данных Petfinder — и немедленно влюбилась в это создание. Как сказала художница, ее сразу привлекло неповторимо грустное выражение в глазах щенка. "Я тут же полетела в город Талса в штате Оклахома, где содержался щенок и сразу же забрала его", — заявила она.

Фотоснимками своего нового друга Кэти Грейсон, которая владеет небольшой картинной галереей, поделилась в социальных сетях. Она не ожидала, что на щенка обрушится настоящий вал обожания в интернете. Пользователи сети влюбились в Берта и теперь у него более 120 тысяч поклонников в Instagram.

Шпиц не отходит от своей хозяйки даже на работе. Он занял свое законное место в галерее художницы и целыми днями разгуливает между посетителями. "Мне нравится, когда люди приходят в галерею, чтобы увидеть Берти или когда они приносят своих собак к нему в гости. Галерея свободна и открыта для публики, так что приходите и погладьте его!" — говорит художница.

© Sputnik / Miroslav Rotari Женщина заплакала, когда поняла, что за странная вещь висит на шее у собаки

Когда речь заходит о невероятных успехах Берта в социальных сетях, его владелица говорит, что теперь она этим не удивлена: "Берт замечательный парень, он делает людей счастливыми. Интернет и социальные сети будто созданы для милых животных, людям нужно противоядие от гадостей, которые они встречают в своей жизни".

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