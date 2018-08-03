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Жизнь без мяса: врачи рассказали о плюсах и минусах вегетарианства

© RIA Novosti . Alexander Kryazhev
Общество
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Тема:
Утро с нами! (68)
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Насколько жизнь без мяса соответствует потребностям организма человека: эксперты дают ответ.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Вегетарианство уже перестало быть редким явлением и все чаще находит своих приверженцев, вместе с тем, подобная форма питания ограничивает организм в получении белка и витаминов, говорят опрошенные РИА Новости эксперты, отмечая также, что, согласно отдельным исследованиям, вегетарианство позволяет снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

О том, полезен ли такой ограничительный режим питания, каковы плюсы и минусы вегетарианства и нужно ли приучать детей жить без мяса, читайте в материале РИА Новости.

Главное — баланс

На сегодняшний день мнения экспертов о вегетарианстве сильно расходятся, рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Вегетарианство — это разновидность ограничительного типа питания. При этом достаточно сложно обеспечить организм всеми питательными веществами, прежде всего белком и витаминами, тем более, если говорить о более строгих типах вегетарианства", — пояснила Стародубова.

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Вместе с тем, по ее словам, сегодня имеются отдельные научные исследования, в которых показана связь классического вегетарианства со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Такое вегетарианство предусматривает употребление в пищу не только продуктов растительного происхождения, но и яиц, молочных и кисломолочных продуктов, пояснила диетолог. Однако существуют и другие, более строгие его формы.

Так, например, лакто-вегетарианцы употребляют молочные продукты, но не едят яйца, а ово-вегетарианцы, наоборот, едят яйца, но не употребляют молочные продукты. Самым жестким является веганство, которое предусматривает полный отказ от продуктов животного происхождения, включая мед.

Как подчеркнула врач, для того чтобы такой вариант питания оказывал на здоровье только положительное влияние, рацион человека должен быть сбалансирован и оптимален, а лучше всего — профессионально рассчитан врачом-диетологом с учетом состояния человека, его индивидуальных потребностей, образа жизни и, конечно, режима физической активности.

"Несбалансированное, непродуманное, неправильное питание всегда негативно сказывается на здоровье и может приводить к возникновению анемии, обострению гастрита, язвенной болезни желудка, другим проблемам желудочно-кишечного тракта, дефициту мышечной массы, слабости, утомляемости, снижению иммунитета и целому ряду других проблем со здоровьем", — предостерегла диетолог.

По ее словам, решение стать вегетарианцем должно быть взвешенным и осознанным поступком взрослого человека.

Вегетарианство для детей?

По мнению Стародубовой, вегетарианство может негативно сказаться на детском организме.

"Белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы жизненно необходимы ребенку для нормального роста и развития. Но чем больше ограничений, тем сложнее обеспечить полноценный рацион, а неполноценное питание связано с катастрофическими рисками для здоровья ребенка в настоящем и будущем", — отметила диетолог, добавив, что к полноценному здоровому питанию, которое включает достаточное количество овощей и фруктов, человека необходимо приучать с раннего возраста.

По ее словам, дети должны знать, какие продукты нужно есть ежедневно, а какие ограничивать, поэтому родителям важно научить своего ребенка делать правильный выбор пищи с позиции оптимального питания.

"В рационе ребенка обязательно должны быть продукты — источники полноценного белка, к которым относятся молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо, птица, рыба", — пояснила Стародубова.

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Подобного мнения придерживается и врач гастроэнтеролог-гепатолог высшей категории кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева.

"Я против вегетарианства у детей. Мы исторически сложены так, что мы мясоеды в любом случае. Взрослые могут делать что угодно, но даже взрослым, которые в перспективе могут стать родителями, я не рекомендую становиться вегетарианцами. Есть такое понятие, как незаменимые аминокислоты, и в растениях мы их не получим. И если мы недодаем организму необходимых элементов, может раньше — может позже, но это обязательно как-то негативно проявится. Еда — это строительный материал и энергия, а ребенку на этапе формирования организма достаточно несколько месяцев для того, чтобы отучить его от мяса", — сказала Болатчиева.

Врач отметила, что допускает вегетарианство у взрослых лишь в отдельных случаях, к примеру, при диетотерапии на одну-две недели, однако полностью исключать мясо не рекомендует никому.

Врач-педиатр Лариса Егорова, впрочем, не видит негативных последствий для организма при вегетарианстве, в том числе для детей. "Есть несколько видов вегетарианства. Когда можно есть молочные продукты, а есть веганство — когда вообще исключается все и остаются только овощи, фрукты, плоды, зерновые и так далее, никаких молочных продуктов и яиц. Сказать, что это как-то сказывается негативно на здоровье, я не могу", — заявила она.

Егорова добавила, что практикует вегетарианство лично — не ест мясную продукцию, но допускает употребление творога и сыра. При этом, по ее наблюдениям, у детей, которые до достижения 1 года не употребляли мясные продукты, не были замечены какие-либо отклонения в уровне гемоглобина в крови.

"Мои дети все добровольно отказывались от мяса. Старший отказался в 12 лет, он сказал: "у коров очень грустные глаза, я не могу есть мясо". А самый младший был мясоедом — любитель поесть у бабушек колбас, но в 5 лет он сказал: "нет, я не буду есть мясо, мне жалко животных", — рассказала педиатр.

По ее словам, современные дети порой сами отказываются от каких-то продуктов, самостоятельно определяя, какие продукты они хотят есть, а какие нет. "Можно говорить о белковой недостаточности при вегетарианстве, но если вы употребляете молочные и молочно-кислые продукты, то у вас нет этого дефицита", — пояснила она.

Мотивация

Вместе с тем, эксперты не считают, что существуют какие-либо серьезные психологические предпосылки или мотивации перейти на вегетарианство. По их мнению, чаще всего к вегетарианству приходят из религиозных воззрений, сострадания к животным или следуя примеру других людей.
Так, Стародубова отмечает, что сегодня в мире существуют целые регионы, где культура вегетарианства формировалась на протяжении тысячелетий.

"Особенностями этих регионов являются теплый климат, большое разнообразие растительных источников пищи, в том числе с высоким содержанием белка. В таких развиты семейные традиции вегетарианства, богатое разнообразие блюд, рецепты которых передаются из поколения в поколение", — сказала диетолог.

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Главный научный сотрудник психологического института Российской академии образования (РАО) доктор психологических наук и профессор Алексей Осницкий рассказал, что к вегетарианству зачастую приходят из религиозных соображений — чаще всего в этом "повинны" индуизм, джайнизм и буддизм.

"Жесткое последовательное следование вегетарианству действительно входит в целый ряд религий. Психологических предпосылок особых нет. Вегетарианство еще связано с культом живого — "убить комара на руке — или прогнать его". Я думаю, это одна из позиций крайностей, к которым приходят люди под влиянием других людей. Это как заражение окружающими людьми. Это, собственно, психологический подтекст, наверное. Если у кого-то все хорошо, и они еще и вегетарианцы, люди думают, что этому стоит пытаться подражать", — пояснил Осницкий.

Егорова не исключила, что в теории вегетарианство может позитивно воздействовать на духовную сторону человека.

Тема:
Утро с нами! (68)

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организм, углеводы, жиры, белки, мясо, питание, вегетарианство, диета, Кишинев, Молдова, Примечательные факты
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