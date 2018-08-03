Известно, когда в Россию отправят тела убитых в ЦАР журналистов

В диппредставительстве России в Центральноафриканской республике рассказали, когда тела Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля отправят в РФ.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Тела убитых в ЦАР журналистов отправят в Россию вечером 3 августа. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в африканской республике.

"Сегодня в 17.00 (19.00 по кишиневскому времени) будут отправлены тела. Сейчас мы занимаемся процессом отправки", — пояснил представитель российской дипмиссии.

Он также рассказал, что техника и документы членов съемочной группы до сих пор не найдены.

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В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.