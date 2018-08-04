Питбуль набросился на пятерых мужчин — лишь один из них повел себя правильно

Видеозапись зафиксировала, как спасая свои жизни, испуганные рабочие залезли на стол в надежде, что питбуль их не достанет.

КИШИНЕВ,4 авг — Sputnik. Строительные работы всегда сопряжены с опасными рисками, но несколько рабочих из Бразилии вряд ли ожидали, что столкнутся с четвероногой угрозой. Видео с записью их встречи с питбулем мгновенно разлетелось по социальным сетям.

На кадрах несколько рабочих находятся на объекте — судя по всему, они трудятся на строительстве ресторана. Каждый из них занимается своим делом, когда один из мужчин, проводящий инструктаж, вдруг замечает некую надвигающуюся опасность (скрытую от зрителя).

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Мужчина панически бежит в боковую комнату и захлопывает за собой дверь, а другие мужчины, всполошившись начинают указывать на дверь. Затем мы видим, что за угроза напугала рабочих — питбуль, который мчится к ним с огромной скоростью. Пытаясь спастись, мужчины запрыгивают на стол в надежде, что собака не сможет взобраться вслед за ними — а питбуль осаждает этот "островок безопасности", стремясь подобраться поближе.

Опасная ситуация завершается появлением еще одного человека, который точно знает, что нужно делать с питбулем. Посмотрите ролик — вы определенно не ожидали, чем закончится дело.

Собаки породы американский питбультерьер — или, как их часто называют, питбули — всегда были популярной породой в США. Выведенные в результате скрещивания бульдогов и терьеров, от первых они получили упорство и мощную мускулатуру, а от вторых — молниеносную реакцию. В этой породе намеренно воспитывали агрессивность для участия в собачьих боях, о чем говорит само название породы — питбультерьер (от англ. pit — яма для боев). Характер у этих собак решительный, они отличаются сильным боевым духом.

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Порода американский питбультерьер запрещена в большинстве стран Евросоюза. В остальных государствах создан ряд строгих правил для содержания питбультерьеров. После того как собачьи бои были признаны в США нелегальными, за питбультерьерами ведется жесткий контроль.

Однако хозяева этих собак считают своих питомцев вполне добродушными, а репутацию агрессивной породы списывают на неправильное воспитание со стороны недобросовестных владельцев. Стоит заметить, что питбультерьеров нередко используют как служебных собак — для поиска наркотиков и взрывчатки.