Питбуль набросился на пятерых мужчин — лишь один из них повел себя правильно

КИШИНЕВ,4 авг — Sputnik. Строительные работы всегда сопряжены с опасными рисками, но несколько рабочих из Бразилии вряд ли ожидали, что столкнутся с четвероногой угрозой. Видео с записью их встречи с питбулем мгновенно разлетелось по социальным сетям.
На кадрах несколько рабочих находятся на объекте — судя по всему, они трудятся на строительстве ресторана. Каждый из них занимается своим делом, когда один из мужчин, проводящий инструктаж, вдруг замечает некую надвигающуюся опасность (скрытую от зрителя).
Мужчина панически бежит в боковую комнату и захлопывает за собой дверь, а другие мужчины, всполошившись начинают указывать на дверь. Затем мы видим, что за угроза напугала рабочих — питбуль, который мчится к ним с огромной скоростью. Пытаясь спастись, мужчины запрыгивают на стол в надежде, что собака не сможет взобраться вслед за ними — а питбуль осаждает этот "островок безопасности", стремясь подобраться поближе.
Опасная ситуация завершается появлением еще одного человека, который точно знает, что нужно делать с питбулем. Посмотрите ролик — вы определенно не ожидали, чем закончится дело.
Собаки породы американский питбультерьер — или, как их часто называют, питбули — всегда были популярной породой в США. Выведенные в результате скрещивания бульдогов и терьеров, от первых они получили упорство и мощную мускулатуру, а от вторых — молниеносную реакцию. В этой породе намеренно воспитывали агрессивность для участия в собачьих боях, о чем говорит само название породы — питбультерьер (от англ. pit — яма для боев). Характер у этих собак решительный, они отличаются сильным боевым духом.
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Порода американский питбультерьер запрещена в большинстве стран Евросоюза. В остальных государствах создан ряд строгих правил для содержания питбультерьеров. После того как собачьи бои были признаны в США нелегальными, за питбультерьерами ведется жесткий контроль.
Однако хозяева этих собак считают своих питомцев вполне добродушными, а репутацию агрессивной породы списывают на неправильное воспитание со стороны недобросовестных владельцев. Стоит заметить, что питбультерьеров нередко используют как служебных собак — для поиска наркотиков и взрывчатки.