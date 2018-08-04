В румынской церкви призывали к ликвидации государственности Молдовы

Смотрите видеозапись, на которой видно, как в "доме божьем" прихожан совершенно светскими методами агитируют на политические темы.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В сети появилась видеозапись, где показано, как в православном храме на румынском языке поют светские песни, содержащие призыв к унире.

© Sputnik / Александр Натрускин Журавлев: сравнивать "унирю" с объединением Германии бессмысленно

Унирей (рум. — unirea) в молдавской и румынской политике обычно именуют идею вхождения Молдовы в состав Румынии.

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На записи видно, как при большом скоплении людей стоящие на амвоне двое мужчин, которых по их внешнему виду можно принять за священнослужителей, исполняют в микрофон не религиозный гимн, а вполне светскую песню. В тексте композиции содержатся, например, такие строки — "Вперед, к великому объединению!".

Видеозапись помещена на страницу в Facebook под названием Honor et Patria, специализирующуюся на пропаганде унири и содержащую публикации событий, происходящих, в первую очередь, в Румынии.