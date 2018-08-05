Исследование: аэропортам в Европе предсказали огромную загруженность

Всего спустя два десятилетия самые крупные аэропорты европейских стран столкнутся с катастрофической загруженностью.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В анализе Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) сказано, что к 2020 году крупнейшие аэропорты Европы будут перегружены, передает телеканал RTBF.

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К этому времени количество рейсов вырастет примерно на четыре миллиона, а пассажиропоток – на 360 миллионов человек. Как следствие – в семь раз увеличится число задержек рейсов более, чем на час. Это, в свою очередь, затронет примерно 500 тысяч пассажиров.

В исследовании сказано, что главная причина загруженности аэропортов – развитие лоукостеров.

Чтобы решить проблему, Евроконтроль предлагает расширить существующие аэропорты или сократить общее число рейсов, при этом увеличив вместимость самолетов.

Специалисты нашли еще один способ избежать загруженности крупных аэропортов – это развитие сети региональных воздушных гаваней.