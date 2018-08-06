Без диет и тренировок: ученые рассказали, как похудеть на работе

Вместе с этим можно снизить для себя риски возникновения различных заболеваний, уверяют специалисты.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Смена сидячего места на работе на "стоячее" позволяет похудеть примерно на 2,5 килограмма в год, говорится в работе, опубликованной в журнале European Journal of Preventive Cardiology, передает Sputnik Грузия.

Как говорится в исследовании, офисным работникам для сброса веса на рабочем месте без каких-либо специальных диет и прочего достаточно стоять на ногах около шести часов.

© Sputnik / Яков Андреев Совсем неожиданно: мыши помогут людям похудеть

Такой результат достигается благодаря изменению расхода энергии организма – стоя на ногах час, в среднем, можно потерять девять калорий. Стоит заметить, что у женщин разница между сидячим и стоячим образом работы меньше, чем у мужчин: за час у них тратится только шесть калорий, в то время как у представителей сильного пола – 11,4.

Таким образом, за день можно потерять 54 лишник калории. Ученые замечают, что подобный способ хорошо подходит мужчинам, у которых мышечная масса больше.

Исследователи также обратили внимание на дополнительные преимущества "стоячей" работы.

"В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета", — говорит руководитель группы ученых, профессор Франциско Лопез-Джименез.

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