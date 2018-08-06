В Румынии осквернен дом узника Бухенвальда и Освенцима

Институт по изучению Холокоста напомнил властям Румынии о взятых на себя обязательствах по борьбе с антисемитизмом.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В Румынии изрисовали антисемитскими надписями дом нобелевского лауреата, бывшего узника нацистских концлагерей Бухенвальда и Освенцима Эли Визеля.

Дом, в котором жил Эли Визель, находится в румынском городе Сигету-Мармацией и взят под охрану государства как памятник истории. Происшествие взяла на контроль полиция Бухареста. Правоохранительные органы ищут вандалов и изучают записи камер видеонаблюдения.

Надписи антисемитского содержания появились на стенах дома в ночь на 3 августа. Почти сразу они были удалены по распоряжению местных властей, сообщает румынская пресса.

Национальный институт по изучению Холокоста имени Эли Визеля назвал этот акт вандализма "нападением не только на память Эли Визеля, но и на память о всех жертвах Холокоста". Институт напомнил об обязательствах по борьбе с антисемитизмом и отрицанием Холокоста, которые взяли на себя правительство и парламент Румынии, и призвал следственные органы тщательно расследовать этот инцидент.

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Писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии мира 1986 года Эли Визель родился в Румынии в 1928 году в еврейской религиозной семье. Был узником нацистских лагерей смерти Бухенвальд и Освенцим, в 50-х годах XX века жил во Франции, в 1963 году переехал в США, где преподавал иудаику в учебных заведениях Нью-Йорка и Бостона. Визель скончался в 2016 году в возрасте 87 лет.