Названа самая богатая девушка Instagram - фото

На профайл американки Кайли Дженнер подписаны 112 миллионов человек, а цена одной публикации на ее страничке составляет миллион долларов.

Состояние американской модели Кайли Дженнер приближается к миллиарду долларов. Девушка, которая является сестрой другой знаменитости — Ким Кардашьян, заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018, по версии онлайн-издания Hopper HQ.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 31 Июл 2018 в 4:18 PDT

Стоимость одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. А всего у нее 112 миллионов подписчиков в Instagram. А еще у нее 25 миллионов последователей в Твиттере, миллионы подписчиков в Snарсhat.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 10 Июл 2018 в 11:09 PDT

Зарубежные СМИ сообщают, что Кайли обошла основателя facebook Марка Цукерберга, став одной из самых молодых миллиардерш. Владелец Facebook заработал свой первый миллиард в 23. Кайли сейчас 20 и ее состояние — 900 миллионов долларов.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 23 Май 2018 в 9:25 PDT