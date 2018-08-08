Человечество пережило глобальную катастрофу

Планета Нибиру, которая якобы расправилась с Марсом, должна была сегодня коснуться Земли, но... не судьба.

Иван N.Бурзум, дежурный по рубрике "Утро с нами!"

Доброе утро всем. Если вы читаете этот текст, значит глобальная катастрофа миновала нашу планету.

Недавно Интернет-СМИ распространили сообщение, что якобы бывший сотрудник Геологического ведомства США некто Итан Троубридж предсказал, что в среду, 7 августа, Земля "налетит на небесную ось" и все живое здесь умрет. Это вольное изложение заявления, а на самом деле ученый утверждал, что загадочная планета Нибиру приближается к Земле и уничтожит человечество.

© AFP 2018 / NASA Названа новая дата Армагеддона: на когда перенесли конец света

По его словам, предвестниками появления "планеты Х" являются природные катаклизмы: извержения вулканов, землетрясения, цунами, резкие изменения климата. Они вызваны гравитационным полем летящего к нам огромного космического объекта.

Троубридж убеждал, что Нибиру из-за своей страшнейшей для нас гравитации спровоцирует необратимые последствия в виде землетрясений и цунами, что приведет к апокаклипсису.

Некоторые эксперты утверждают, что три с половиной тысячи лет назад Нибиру пролетела мимо Марса, после чего он превратился в безжизненную пустыню.

Такая же участь якобы ждет и Землю, причем в NASA об этом осведомлены, но скрывают информацию во избежание паники.

Вот честно — непонятно? Мне осеннюю куртку покупать, или я в майке дохожу?

Ранее бывший сотрудник NASA Норман Бергрун проинформировал человечество, что кольца Сатурна на самом деле являются перевалочной базой для инопланетян. Мировые правительства в курсе этой ситуации, есть даже фотографии баз пришельцев, но эти сведения скрывают от обывателей.

А помните такое предсказание?

Вот как складывается на самом деле — 4 мая (да, опоздали с поздравлением, сделаем это в следующий раз), неофициальный праздник, отмечаемый поклонниками культовой фантастической саги Джорджа Лукаса "Звёздные войны". Совпадение? Не думаю…

Еще раз, доброе утро! Желаем всем здоровья. Все будет хорошо!

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