Осьминог отблагодарил человека за свое спасение - видео

Отдыхающий обнаружил в песке нa пляже маленького осьминога, который не мог доползти до воды, и помог ему вернуться в свою стихи. Смотрите на видео, чем закончилась эта история.

Небольшой осьминог "протянул" человеку щупальца в знак благодарности за свое спасение.

Примечательно, что это не единственный вежливый моллюск. Молодая пара, отдыхающая на Красном море, тоже повстречала такого общительного осьминога. Он беспомощно лежал на песке, а люди осторожно подтолкнули его к воде. На следующий день парень и девушка снова оказались на том же самом месте. Их внимание привлекла странная тень. Подойдя поближе, они увидели, что это тот самый осьминог.

Он плавал рядом с ними, сопровождал их все время, пока пара находилась на пляже, и пытался коснуться их ног. Люди уверены, что осьминог вернулся не просто так, он пришел, чтобы поблагодарить их за спасение.