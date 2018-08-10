Протесты в центре Бухареста: стычки, камни и пострадавшие

Шокирующие кадры: жандармы засняли протестующих, которые бросали в представителей правоохранительных органов камни и куски асфальта.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В ходе многочисленного протеста, организованного Федерацией румын отовсюду, на центральной площади Бухареста перед зданием правительства пострадали порядка 36 протестующих и четверо жандармов, сообщает ro.sputnik.md.

Между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов зафиксировано несколько стычек. В частности, митингующие пытались прорвать кордон из жандармов, бросали в полицейских пустые бутылки и другой мусор, камни и даже куски асфальта. Правоохранители уже несколько раз применяли слезоточивый газ.

Протестующие заблокировали дорожное движение через Площадь победы (Piața Victoriei). Метрополитен сообщил о том, что из-за митинга поезда не будут останавливаться на станции на центральной площади. В протесте, по разным оценкам, принимают участие около 60 тысяч человек. По сообщению телеканала Digi24, общественный порядок на митинге обеспечивают тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Румынская жандармерия призвала протестующих на Площади победы (Piața Victoriei) не присоединяться к беспорядкам и не проявлять насилие. "Пожалуйста в целях вашей же безопасности не присоединяйтесь к группам людей, которые призывают к насилию", — отметили в жандармерии.

Как сообщает ro.sputnik.md, правоохранительные органы опубликовали видео, на которых видно, как несколько участников митинга бросают в жандармов камни и куски асфальта.

Как передает ro.sputnik.md со ссылкой на Antena3, посол США в Румынии Ганс Клемм замечен направляющимся на Площадь победы. В связи с этим у некоторых экспертов возникают предположения о том, случайно это или нет.

© Photo : Captură Ecran: Antena 3 Ambasadorul Hans Klemm se întreaptă spre Piața Victoriei

Аналогичные протесты проходят и в других городах Румынии.

Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.