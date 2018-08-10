Полиция в Бухаресте разгоняет протестующих слезоточивым газом и водой

Стычки между жандармами и протестующими в Бухаресте продолжаются: правоохранительные органы решили ответить манифестантам.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Румынии разгоняют протестующих с главной площади Бухареста перед зданием правительства слезоточивым газом и водой.

Манифестанты продолжают бросать в жандармов камни, мусор и запускать в правоохранителей петарды.

Как сообщает телеканал Didi24, на Площади победы (Piaţa Victoriei) находится порядка 185 тысяч человек. Сообщается о 247 пострадавших.

© Sputnik / Georgiana Arsene Протесты в центре Бухареста: стычки, камни и пострадавшие

По информации СМИ, группа протестующих жестоко избила двух жандармов, среди которых них была женщина.

Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

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Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

На Площади победы установлена избирательная урна, где люди могут прогословать за отставку праивтельства.