Постой, паровоз: неожиданная "встреча" поезда и женщины удивила очевидцев

"Анна Каренина, что ли?" — кричали свидетели этой сценки, но вместо того, чтобы прийти на помощь, они принялись снимать видео.

Пассажиры автомобиля, который остановился на железнодорожном переезде, пропуская эшелон, заметили женщину, которая стояла в опасной близости к рельсам. На мгновение очевидцам показалось, что она собирается броситься под поезд: "Анна Каренина, что ли?" — громко гадают они. Но вместо того, чтобы броситься на помощь, очевидцы принялись… снимать видео.

Затем события развернулись абсолютно неожиданным образом. Увидев женщину, машинист локомотива высунулся из окна, притормозил, а затем и вовсе остановил состав. Как будто ожидая этой остановки, женщина спокойно подошла к одному из вагонов и забралась внутрь, после чего поезд местного сообщения, следующий по маршруту Днепр (бывш. Днепропетровск) — Красноград, двинулся дальше.

Снимавшие видео молодые люди были поражены этим случаем: "Будто такси остановила!" — восклицают они на видео.

В комментариях пользователи Facebook предположили, что женщина работает на переезде и таким образом добирается до дома. "Железнодорожники своих не бросают!" — пишут они. Другие возмущаются поведением молодых людей: "А если бы она и вправду бросилась, что бы вы делали — сидели и ржали?" — отмечают они.

Третьи высказывают предположения, что скоро таким образом начнут "таксовать" и летчики. А вот что творят молдаване во время заторов на границе>>>.

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