Найдите отличия: сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Нет, это не компьютерные двойники. Братья-близнецы Джош и Джереми Салиерс предложили свои руки и сердца сестрам-близнецам Бриттани и Бриане в феврале 2018 года в городе Твинсбург, штат Огайо.

Это действительно, невероятное событие, потому что обе пары влюблены в свою половинку. " Мы знали, что шансов невероятно мало, — говорит Бриттани. — Похоже, что звезды должны были согласовать свое расположение, чтобы наши мечты сбылись. Это, правда, похоже на сказку. Я выхожу замуж за мужчину своей мечты, и в то же время моя сестра-близнец выходит замуж за мужчину своей мечты. Мы счастливы".

На свадьбу невесты надели одинаковые платья, а женихи — одинаковые смокинги. Более того, их женили пасторы-близнецы, а на торжество было приглашено множество близнецов.

Обе пары планируют жить в одном доме, где они могли бы вместе воспитывать будущих детей.