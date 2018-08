Репортаж из протестного Бухареста: стенка на стенку и слезоточивый газ

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Десятки тысяч граждан Румынии вышли на антиправительственные протесты по всей стране. Самый масштабный митинг развернулся в Бухаресте перед зданием правительства на Площади победы (Piaţa Victoriei).

Еще после обеда в пятницу ничего не предвещало такого стремительного развития событий — ведь манифестантов было не так уж и много. Однако спустя какое-то время число протестующих превысило 100 тысяч человек. Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции.

По некоторым данным в результате стычек пострадали порядка 250 человек, из которых 20 госпитализированы в больницу.

Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

В Румынии проходит акция протеста — митингующие выдвинули требования>>>

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

В центре Площади победы протестующие установили избирательную урну, где все желающие могут проголосовать за отставку правительства.

На протяжении митинга жандармы несколько раз применяли слезоточивый газ — сначала это делалось точечно. Однако после очередной стычки с провокаторами правоохранительные органы решили разогнать протестующих применив воду и слезоточивый газ.

© REUTERS / Octav Ganea

Thousands of Romanians joined an anti-government rally in the capital Bucharest