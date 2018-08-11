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Протест в Бухаресте

Репортаж из протестного Бухареста: стенка на стенку и слезоточивый газ

© AP Photo / Vadim Ghirda
Общество
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Румынию сотрясают антиправительственные протесты. Самый крупный митинг прошел в Бухаресте: провокации, стычки и сотни пострадавших.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Десятки тысяч граждан Румынии вышли на антиправительственные протесты по всей стране. Самый масштабный митинг развернулся в Бухаресте перед зданием правительства на Площади победы (Piaţa Victoriei).

Протесты в Бухаресте
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Полиция в Бухаресте разгоняет протестующих слезоточивым газом и водой

Еще после обеда в пятницу ничего не предвещало такого стремительного развития событий — ведь манифестантов было не так уж и много. Однако спустя какое-то время число протестующих превысило 100 тысяч человек. Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции.

По некоторым данным в результате стычек пострадали порядка 250 человек, из которых 20 госпитализированы в больницу.

Из-за чего в Румынии протесты?

Манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

В Румынии проходит акция протеста — митингующие выдвинули требования>>>

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

В центре Площади победы протестующие установили избирательную урну, где все желающие могут проголосовать за отставку правительства.

Стенка на стенку и мирные протестующие

На протяжении митинга жандармы несколько раз применяли слезоточивый газ — сначала это делалось точечно. Однако после очередной стычки с провокаторами правоохранительные органы решили разогнать протестующих применив воду и слезоточивый газ.

Thousands of Romanians joined an anti-government rally in the capital Bucharest
© REUTERS / Octav Ganea
Thousands of Romanians joined an anti-government rally in the capital Bucharest

Между тем большинство манифестантов протестовали мирно и старались находиться подальше от стычек. Выразить недовольство действиями властей Румынии вышли люди разных возрастов — от мала до велика.

Румынский ОМОН во время столкновений с протестующими во время массовых антиправительственных митингов в Бухаресте
© AFP 2018 / Daniel Mihalescu
Президент Румынии отреагировал на небывалые беспорядки в Бухаресте

К примеру, пожилая пара спокойно наблюдала за происходящим, сидя на стульях, а вокруг них кипели события — в полицию летели камни, мусор, петарды. Все это подало не только в жандармов, но и в припаркованные поблизости автомобили.

И хотя люди, которые пришли на мирный протест, остались недовольны жесткими действиями жандармов многие заявили, что вернутся на протест и в субботу.

На данный момент людей на Площади победы стало меньше, но десятки протестующих остаются перед зданием правительства в Бухаресте. Ситуация продолжает оставаться крайне динамичной.

Теги:
слезоточивый газ, столкновения, камни, стычки, протесты, Румыния, Бухарест
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