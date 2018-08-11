Что здесь происходит: это видео развеселило 184 миллиона зрителей

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. "Что здесь происходит?" —скорее всего, именно таким будет первый вопрос у большинства пользователей сети, которым попалось это видео. И действительно, там происходит нечто очень странное.

На земле в грязи лежит полная женщина в полиэтиленовом дождевике. В первые секунды может даже показаться, что на нее нападает слон, однако тут же становится ясно, что героиню ролика все происходящее вполне устраивает — она громко и заразительно смеется, и даже не пытается встать.

Менее чем за месяц это видео посмотрели в Facebook уже 184 миллиона зрителей, и одних только репостов ролик набрал почти два миллиона. Возможно, ролик стал вирусным потому, что появился на странице популярного в Facebook женского сообщества "Жуткая мамочка", посвященного трудностям материнства. Авторы портала сопроводили видео забавными подписями: "Когда берешь младенца к себе в кровать" и "Не спрашивай, почему я выгляжу такой усталой".

Посетительница всемирно известного заповедника слонов в Таиланде не ожидала, что на нее свалится всемирная слава. В этом заповеднике посетителям разрешается не только кататься на слонах, но и играть со слонятами. Именно этот момент, да еще во время дождя попал на видео случайного очевидца. Ливень превратил игровую площадку в грязную лужу, но это не остановило посетительницу, которая пересекла половину земного шара, чтобы посмотреть на слонов.

© Video: Youtube / Смертельная схватка леопарда и варана попала на видео

Ее не расхолодили даже чересчур активные игры слонят, которые привыкли к вниманию гостей зоопарка, и похоже, воспринимают их как необычных слонят без хобота. Женщина искренне веселится и даже не пытается подняться. Однако смотрители заповедника вовсе не так спокойны, ведь маленький слоненок — это довольно крупное животное весом под сотню килограммов и неосторожным движением он вполне может причинить человеку травму. Однако на этом видео все заканчивается хорошо — никто не пострадал, всем было весело, и больше всего — слоненку.

Посмотрите еще одно видео из этого заповедника — правда, оно уже снято в сухую погоду, но все равно выглядит мило.