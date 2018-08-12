"Хорошие мальчики" не любят драк — пес решительно прекратил бой двух котов

Кота оттащили мягко, но непреклонно, и это развеселило пользователей сети.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Поведение собаки, которая разняла двух собравшихся подраться котов, развеселило пользователей сети.

На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлено типичное начало бескомпромиссной и яростной схватки между двумя котами, когда один из них медленно подбирается к противнику, а другой лежит на месте, ожидая пока тот подойдет поближе.

Однако в момент, когда до решающего прыжка оставались доли секунды, к крадущемуся коту вдруг подбегает добродушный пес. Схватив кота за загривок, он оттаскивает задиру от места несостоявшейся схватки.

good boy doesn't let a fight break out 😀👌 pic.twitter.com/Vb0h0OKJ6H — Gaml.y (@m_yosry2012) 10 августа 2018 г.

​Словно разгоряченный алкоголем выпивоха у бара, кот порывается вернуться к противнику, однако разница в весе с собакой далеко не в его пользу, и сцена заканчивается вполне мирно.

"Отпусти меня, я ему сейчас врежу!" — "Стив, ты пьян, иди домой!" — шутят в комментариях пользователи сети.