Дошла до ручки: Анджелина Джоли легла в психиатрическую клинику

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли якобы госпитализирована в психиатрическую клинику, где она, ориентировочно, около двух недель будет лечиться от анорексии. На это время ее работа над фильмом "Малифисента-2" будет приостановлена, сообщают СМИ со ссылкой на издание Hollywood Life.

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Официального подтверждения пока не последовало, и на страницах The Hollywood Life такого сообщения нам обнаружить не удалось. Однако, по информации издания, в последнее время у актрисы, действительно, возобновились навязчивые мысли, что ей необходимо похудеть. В клинику она была госпитализирована, когда в результате жестокой диеты похудела до 44 килограммов при росте в 170 сантиметров, причем похудение продолжилось, а контролировать себя Анджелина Джоли была уже не в состоянии. Ранее актриса уже лечилась в этой клинике от навязчивого желания похудеть, из-за чего Джоли начала страдать от анорексии.

​Обозреватели отмечают, что психологическое состояние звезды мирового экрана серьезно пошатнулось в результате ее развода с киноактером Бредом Питтом. Развод не был простым и развился в настоящую войну.

Как сообщали СМИ, схватка достигла такого накала, что даже адвокат Анджелины Джоли была вынуждена прекратить с ней работу. По заявлению адвоката, ее клиентка вела себя нерационально, и она был вынуждена отказаться с ней работать, так как актриса не хотела мирного окончания дела. "Она жаждет крови, ею завладело желание уничтожить Бреда Питта как отца в глазах детей", — сказала адвокат.