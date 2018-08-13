Выживет только один: схватка ягуара и аллигатора в воде попала на видео

До последнего момента не ясно, кто выйдет победителем из этой схватки.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Юная девушка из Мичигана и ее брат невольно стали свидетельницей ужасающей сцены схватки диких животных. Затаившись на другом берегу реки, в которой происходил смертельный бой, 21-летняя Даниэль Хантер и ее 18-летний брат Эдуард своими глазами убедилась, что природа — это не парк развлечений, а жестокий, хотя и красивый мир.

Студентка мичиганского университета во время путешествия по Бразилии посетила национальный парк Энкотрос Дас Агуас. Вместе с братом они пробирались вдоль берега реки Корихо Негро, когда внезапно на их глазах разыгралась схватка.

© Video: Youtube / Смертельная схватка леопарда и варана попала на видео

Как оказалось впоследствии, в этих местах ягуары часто охотятся на кайманов — местную разновидность аллигаторовых. Притаившись на берегу, эти дикие кошки выслеживают неосторожного каймана и набросившись на него, пытаются прокусить пресмыкающемуся основание черепа.

Однако кайман, которого увидели брат и сестра, оказался не из простых. Ему удалось затащить ягуара глубоко в воду, где аллигатор получал неоспоримое преимущество. Посмотрите видео, чтобы узнать, чем завершилась эта схватка.



