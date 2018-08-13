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О чем пишут мировые СМИ: годовщина событий в Шарлотсвилле и падение лиры

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Общество
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Ведущие западные СМИ написали о шествиях и митингах сторонников ультраправых организаций и их противников, которые проходили главным образом в Вашингтоне и Шарлотсвилле.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Акции в Вашингтоне были приурочены к первой годовщине событий в городе Шарлотсвилле в штате Виргиния, где во время аналогичного шествия ультраправых произошли массовые столкновения.

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© AP Photo / Raed Krishan
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Все издания отмечали малое количество правых, которые собрались на марш в Вашингтоне. Их число насчитывало несколько десятков человек, в то время как их оппоненты исчислялись тысячами. Небольшое количество правых на демонстрации в столице США издания объясняют низким уровнем организации, связанной с блокировкой в соцсетях, страхом перед последствиями и массовым отпором оппонентов. Среди возможных причин также называют сильный ливень, который "затушил энтузиазм" демонстрантов.

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Тем не менее, по мнению издания New York Times, даже при такой низкой "явке" ни у кого не было чувства, что разделение нации близко к "исцелению". Газеты отмечают, что на улицах города была напряженная обстановка, шум, оппоненты правых выкрикивали агрессивные лозунги. Как пишет Washington Post, "город не позволил" правым провести демонстрацию, а для их противников "день стал победным".

Рекордное падение лиры

Турецкая лира побила свой новый рекордный минимум.

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© Photo : мпгу.рф
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Как пишет газета Financial Times, лира продолжает падать, несмотря на то, что министр финансов Турции Берат Албайрак пообещал уже в понедельник предпринять "необходимые шаги", которые успокоят рынки. "Меры, принятые президентом Дональдом Трампом против Турции, могли подтолкнуть Анкару к поиску новых рынков и новых союзников", — отмечает французское издание Figaro, комментируя план мер правительства Турции. Тем не менее, в понедельник утром по местному времени на азиатских биржах "находящаяся в тяжелом положении валюта упала еще на 10%", пишет газета Financial Times. Таким образом курс составил 7,23 лиры за доллар. По оценкам газеты, с начала года лира потеряла 40% своей стоимости. "Влияние турецкого кризиса на банковскую систему, как в стране, так и во всем мире, вызвало тревогу среди инвесторов, в свою очередь аналитики обеспокоены, что начало торговой недели приведет к возобновлению давления на лиру", — пишет газета.

При этом газета Wall Street Journal убеждена, что президент Турции Тайип Эрдоган может спасти лиру — для этого ему нужно создать валютное правление. К такому выводу газета пришла на основе того факта, что с того момента, когда в мае Эрдоган "взял в свои руки поток денежных средств, лира упала на 31%".

"Как бы фантастически это не звучало, особенно в отношении Турции, есть способ спасти лиру от ее смертельной спирали. Турции следует учредить валютное правление", — пишет газета.

Такие правления существуют в более 70 странах, и первый был основан в 1849 году.

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"Ни одно валютное правление не провалилось", — заключает газета.

Аудиозаписи из Белого дома

Многие западные СМИ продолжают освещать тему вокруг бывшей помощницы главы государства Омаросы Манигол-Ньюман. История получила дальнейшее развитие в связи с аудиозаписью, которую тайно сделала экс-помощница, когда вела разговор с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли о ее увольнении в зале оперативных заседаний резиденции президента США в Вашингтоне.

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Факт записи и ее содержание были озвучены в воскресной передаче "Meet the Press" на телеканале NBC. Как отмечает газета New York Times, подобными действиями Манигол-Ньюман нарушила протоколы безопасности, так как предполагается, что в зале оперативных заседаний не должно быть личных электронных устройств.

"Сама мысль о том, что сотрудник будет скрывать записывающее устройство в зале оперативных заседаний в Белом доме, представляет собой откровенное пренебрежение к нашей национальной безопасности", — цитирует издание пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Как пишет газета Hill, журналисты, эксперты по национальной безопасности и бывшие сотрудники Белого дома "подняли тревогу" относительно опасности записи в зале заседаний, а местные СМИ сообщают, что сейчас в Белом доме рассматривают возможность юридических действий против экс-помощницы.

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Кроме того, Манигол-Ньюман также заявила, что у нее есть другие записи, в том числе с участием Дональда Трампа. Издание Washington Post также отмечает, что Манигол-Ньюман "поставила под угрозу безопасность", а Белому дому теперь "придется объяснять массу вещей", хотя у них нет информации о том, что именно записала экс-помощница, и пока они не могут оценить, нарушила ли она какие-либо правила безопасности. И хотя, было бы ошибкой воспринимать слова Манигол-Ньюман всерьез, но "хаотичное и непрофессиональное" функционирование администрации, безусловно, заслуживает освещения в СМИ, считает газета.

Прикоснуться к солнцу

Ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала с зондом Parker Solar Probe с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в воскренье утром.

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Зонд Parker Solar Probe в течение семи лет совершит более 20 витков вокруг Солнца и приблизится к звезде на рекордное расстояние — 6,1 миллиона километров над поверхностью, чего ранее не делал ни один зонд, созданный человеком. Зонд изучит солнечную корону, солнечные ветры, внешнюю атмосферу, пишет газета Financial Times. Как пишет британская газета Independent, это зонд, который "прикоснется к Солнцу".

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"Сотни тысяч человек во всем мире следили за запуском онлайн", — пишет газета. Издание отмечает, что следивший за запуском 91-летний ученый Юджин Паркер сказал: "Все, что я могу произнести сейчас, — "Вау, поехали!" Однако запуск сопровождался сначала радостью, затем страхами, отмечает газета Times. "Были волнительные 38 минут, когда была потеряна коммуникация с ракетой-носителем", — пишет издание. Но, когда связь была восстановлена, снова воцарилась радостная атмосфера.

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Теги:
газеты, СМИ, Сша, Общество
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