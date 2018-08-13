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Девушка в бикини (архивное фото)

Найдена стертая пленка с голой Мэрилин Монро и звездой "Унесенных ветром"

CC0 / Pixabay / chrisvg
Общество
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Эта сцена из фильма, где легендарная актриса позирует обнаженной вместе с Кларком Гэйблом, считалась уничтоженной по просьбе актрисы.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. "Кинопленки не горят" — так, перефразируя Михаила Булгакова, можно было бы сказать об открытии, которое сделал автор еще не опубликованной биографии Мэрилин Монро, сообщает газета Daily Mail.

В поисках материала для своей книги он связался с сыном продюсера, который снимал фильм с участием Мэрилин Монро под названием "Misfits" (в российском прокате — "Неприкаянные" или "Отбросы", снятом в 1961 году). 

В этом фильме, в одной из сцен с другим знаменитым американским артистом Кларком Гэйблом, Мэрилин Монро снималась полностью обнаженной. По прихоти сценариста и режиссера она играла постельную сцену перед камерой, сидя нагишом перед полностью одетым партнером. Известно, что это был первый раз, когда Монро согласилась сниматься в кино обнаженной.

Кадр сцены, вырезанной из фильма "Неприкаянные"

​Впоследствии, по настоянию актрисы, режиссер отказался от мысли включить этот эпизод в картину. Считалось, что вырезанный фрагмент пленки с голой кинозвездой был уничтожен. 

Однако, как узнал автор биографической книги, режиссер не нашел в себе сил уничтожить эти пикантные кадры и сохранил их для личной коллекции. После смерти продюсера в 1999 году его сын поместил пленку в сейф и никому не говорил о своей находке.

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"Я знала, что порядочные девушки голыми не позируют"

Просьбу актрисы уничтожить пленку можно понять. У легендарной Мэрилин Монро, которая была провозглашена секс-символом Америки конца 50-х годов, в реальности был крайне негативный опыт съемок в обнаженном виде.

В 1949 году, когда Мэрилин Монро было 22 года, начинающая актриса испытывала большие трудности с работой — юная и никому не известная девушка без денег и связей едва ли могла надеяться на кинокарьеру в Голливуде.

Мэрилин Монро позирует над решеткой Нью-Йоркской подземки, во время съемок фильма Зуд седьмого года, 1954
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Чтобы заработать на жизнь, Мэрилин согласилась позировать голой для фотографа Тома Келли, который поставлял снимки девушек для скабрезных календарей и открыток. За эту фотосессию актриса получила гонорар в 50 долларов — а Келли продал их для печати в календаре за 900 долларов.

В биографической книге "Мэрилин Монро: жизнь, рассказанная ею самой" актриса вспоминала, что решилась позировать голой из отчаяния и стыдилась этой съемки — в конце сороковых годов нечто подобное позволяли себе только женщины легкого поведения. По словам самой Монро, она понимала, что "порядочные девушки обнаженными не позируют". Она взяла у фотографа обещание, что он заретуширует ее лицо до неузнаваемости.

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"Вас можно увидеть голой в каждом гараже, вы никому не нужны в кино"

Однако эта фотосессия все же вышла актрисе боком. Скабрезный календарь появился в продаже лишь через несколько лет, в январе 1952 года. К тому времени Монро удалось сыграть несколько ролей в кино и казалось, что жизнь повернулась к ней лучшей стороной.

Но внезапно ее вызвал продюсер кинокомпании Fox и швырнул на стол пачку фотографий. "На этом календаре вас может разглядывать полностью голой каждый идиот в любом гараже. После этого вы никому не нужны на экране, и нам не нужны тоже", — заявил он.

Однако коллеги убедили продюсера, что внезапный скандал, напротив, пойдет на пользу фильму. Как позже вспоминали участники того спора, "снимки, на которых Мэрилин Монро заработала 50 долларов, а другие люди позже заработали миллионы" едва не уничтожили карьеру актрисы. И неприятные переживания запомнились ей надолго.

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"Неприкаянные" стали последним фильмом с участием Монро, которая погибла в 1962 году в возрасте 36 лет от передозировки барбитуратов. 

После "Неприякаянных" она появилась без одежды лишь один раз, в незаконченном фильме "Что-то должно случиться", который не удалось завершить из-за смерти актрисы.

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Теги:
ню, кинематограф, история, Мэрилин Монро
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