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Протесты в Румынии. Архивное фото

Четвертый день протестов в Румынии: у жандармов есть работа

© AP Photo / Raed Krishan
Общество
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Правоохранительные органы Румынии вывели из толпы протестующих двух мужчин, один из них доставлен на допрос.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В румынской столице четвертый день продолжаются антиправительственные протесты. В понедельник, по различным данным, в Бухаресте собрались от одной до двух тысяч манифестантов. 

Румынский ОМОН во время столкновений с протестующими во время массовых антиправительственных митингов в Бухаресте
© AFP 2018 / Daniel Mihalescu
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В самом начале протестной акции из толпы жандармы вывели находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину. Сообщается, что он оскорблял находившихся вокруг людей.

Чуть позже, по информации Жандармерии Бухареста, которую цитирует агентство Agerpres, правоохранители идентифицировали 32-летнего мужчину, у которого при себе было множество "опасных предметов". Его сопроводили в полицейский участок, где составили протокол.

По данным правоохранителей, этот же человек подозревается в участии в беспорядках 10 августа.

Других инцидентов во время протестов 13 августа на данный момент не зафиксировано. 

Еврокомиссия
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг 10 августа перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции. В результате беспорядков пострадали порядка 450 человек, 70 из них госпитализированы. Среди раненых как участники протеста, так и жандармы. Известно также о четырех пострадавших туристах из Израиля.

В ходе митингов манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

Также участники акции не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.

Протестные акции продолжаются четвертый день.

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Теги:
жандармы, митинг, протесты, Румыния
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