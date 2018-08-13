Четвертый день протестов в Румынии: у жандармов есть работа

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В румынской столице четвертый день продолжаются антиправительственные протесты. В понедельник, по различным данным, в Бухаресте собрались от одной до двух тысяч манифестантов.
В самом начале протестной акции из толпы жандармы вывели находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину. Сообщается, что он оскорблял находившихся вокруг людей.
Чуть позже, по информации Жандармерии Бухареста, которую цитирует агентство Agerpres, правоохранители идентифицировали 32-летнего мужчину, у которого при себе было множество "опасных предметов". Его сопроводили в полицейский участок, где составили протокол.
По данным правоохранителей, этот же человек подозревается в участии в беспорядках 10 августа.
Других инцидентов во время протестов 13 августа на данный момент не зафиксировано.
Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг 10 августа перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции. В результате беспорядков пострадали порядка 450 человек, 70 из них госпитализированы. Среди раненых как участники протеста, так и жандармы. Известно также о четырех пострадавших туристах из Израиля.
В ходе митингов манифестанты требуют отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ.
Также участники акции не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.
Протестные акции продолжаются четвертый день.