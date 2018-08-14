Пока вы спали: экстренная посадка самолета в Испании и страшная находка на Днестре

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Инцидент с перевозкой наркотиков, в результате которого пилотам пришлось экстренно посадить самолет, произошел в Испании. Самолет, летевший из Доминиканской Республики в итальянский Милан, экстренно сел в испанском городе Сантьяго-де-Компостела из-за почувствовавшей себя плохо пассажирки.

Причиной стало то, что в ее желудке разорвались пакетики с кокаином, которые она проглотила, чтобы незаконно ввезти запрещенные вещества в Европу. 23-летняя пассажирка перевозила около килограмма наркотиков, в общей сложности 56 небольших пакетиков по 15 граммов в каждом, отмечает РИА Новости.

Страшная находка на берегу Днестра

На берегу Днестра обнаружили тело мужчины, который пробыл в воде около 2 недель.

Тело погибшего нашёл житель села Делакэу в Приднестровье. Согласно данным МВД Приднестровья, личность погибшего удалось установить.

Им оказался 55-летний гражданин Республики Молдова.

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Тело было передано сотрудникам правоохранительных органов подконтрольной Кишиневу части Молдовы.

Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год‍

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

Документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих — в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.

Ранее проект бюджета одобрили обе палаты конгресса. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года, пишет РИА Новости.

США заморозили выполнение Договора по открытому небу с Россией

США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению.

Об этом говорится в тексте оборонного бюджета, который ранее подписал американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", — следует из документа. Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с Россией после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.

Ответственность за оценку выполнения данного требования, согласно закону, возлагается на госсекретаря США.