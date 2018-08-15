Пока все спали: смерть Успенского под Москвой и подробности крушения моста в Италии

О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Легендарный Эдуард Успенский, создатель культовых героев — Чебурашки, Крокодила Гены, дяди Федора и его друзей из Простоквашино — всегда разговаривал с детьми на равных, предлагал следовать простым истинам, сохранять индивидуальность и немного хулиганить. Его не стало в среду на 81-м году жизни.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В Москве скончался Эдуард Успенский, создатель Чебурашки и дяди Федора

Автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений в последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания.

Писателю стало плохо еще девятого августа — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую. Успенский умер в своем доме в деревне Пучково, в Троицком административном округе Москвы (территория т.н. Новой Москвы) в присутствии жены, Елены Успенской.

Президент Южной Кореи назвал условие для экономической интеграции с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что полноценная экономическая кооперация между двумя Кореями возможно только после полной денуклеаризации КНДР, передает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

Мун Чжэ Ин ранее, выступая на церемонии, посвященной обретению Кореей независимости от японского колониального управления, отметил необходимость расширить экономическое сотрудничество между Кореями.

МВД Италии заявляет о 31 жертве обрушения моста в Генуе

В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 жертвах трагедии, 15 человек пострадали.

Мост через реку, соединяющий две части города, обрушился во вторник около полудня.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Эксклюзив Sputnik: уроженка Молдовы рассказала о рухнувшем мосте в Генуе

Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последнюю реконструкцию моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, провели в 2016 году.

СМИ узнали национальность подозреваемого в наезде на пешеходов в Лондоне

Водителем, совершившим наезд на пешеходов в Лондоне, оказался иммигрант из Судана 29-летний Салих Хатер.

подозреваемый — студент, он проживал в районе Спаркхилл в Бирмингеме, где под его квартирой располагалось интернет-кафе, пишет РИА Новости.

Автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне во вторник утром. Перед этим он наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован. Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт.