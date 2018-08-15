Пока все спали: смерть Успенского под Москвой и подробности крушения моста в Италии

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Легендарный Эдуард Успенский, создатель культовых героев — Чебурашки, Крокодила Гены, дяди Федора и его друзей из Простоквашино — всегда разговаривал с детьми на равных, предлагал следовать простым истинам, сохранять индивидуальность и немного хулиганить. Его не стало в среду на 81-м году жизни.
Автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино" и других знаменитых произведений в последние годы жизни страдал от тяжелого заболевания.
Писателю стало плохо еще девятого августа — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую. Успенский умер в своем доме в деревне Пучково, в Троицком административном округе Москвы (территория т.н. Новой Москвы) в присутствии жены, Елены Успенской.
Президент Южной Кореи назвал условие для экономической интеграции с КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что полноценная экономическая кооперация между двумя Кореями возможно только после полной денуклеаризации КНДР, передает РИА Новости.
Мун Чжэ Ин ранее, выступая на церемонии, посвященной обретению Кореей независимости от японского колониального управления, отметил необходимость расширить экономическое сотрудничество между Кореями.
МВД Италии заявляет о 31 жертве обрушения моста в Генуе
В МВД Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 26 жертвах трагедии, 15 человек пострадали.
Мост через реку, соединяющий две части города, обрушился во вторник около полудня.
Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последнюю реконструкцию моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, провели в 2016 году.
СМИ узнали национальность подозреваемого в наезде на пешеходов в Лондоне
Водителем, совершившим наезд на пешеходов в Лондоне, оказался иммигрант из Судана 29-летний Салих Хатер.
подозреваемый — студент, он проживал в районе Спаркхилл в Бирмингеме, где под его квартирой располагалось интернет-кафе, пишет РИА Новости.
Автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне во вторник утром. Перед этим он наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован. Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт.