Президент Молдовы выразил соболезнования семьям погибших в Генуе

Мост в Генуе, считавшийся одним из главных символов города, обрушился во вторник - погибли 39 человек.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принес направил своему итальянскому коллеге Серджио Матарелла послание, в котором выразил соболезнования в связи с трагедией в Генуе, произошедшей во вторник.

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"Выражаю соболезнования по поводу трагического инцидента в Генуе, который унес много человеческих жизней. В этот тяжелый момент выражаю от имени молдавского народа и от своего имени соболезнования семьями погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", — написано в послании.

Момент обрушения моста в Генуе попал на видео >>>

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По последним данным, в результате трагедии погибли 39 человек.

Спасатели разбирают завалы

Спасательные работы на месте обрушения моста в Генуе продолжаются, к поискам пострадавших и тел погибших привлечено около 400 спасателей.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Эксклюзив Sputnik: уроженка Молдовы рассказала о рухнувшем мосте в Генуе

"Спасательные работы продолжаются. Ночью мы вытащили из-под обломков еще три тела. В настоящий момент на локации работает порядка 400 пожарников. Ночью мы поменяли персонал, чтобы дать людям отдохнуть. Но работа будет продолжаться до тех пор, пока мы не достанем последнюю жертву", — сказал глава национального корпуса пожарных Италии Эммануэле Джисси, которого цитирует РИА Новости.

Джисси добавил, что на месте завалов работают 10 отрядов с собаками. Они ищут людей посменно. Вначале техника растаскивает большие куски арматуры, после чего проходят спасатели с собаками.

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