Пока все спали: мощное землетрясение, развод Шнурова и странное заявление Киева

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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Странное заявление в очередной раз прозвучало из Киева. Бывший руководитель главного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что Украине нужно полностью перекрыть границу с Россией.

© Sputnik / Евгений Панасенко Самоубийственное решение Киева: чем это грозит Молдове

"Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ", — приводит слова Вовка РИА Новости.

Генерал также призвал прекратить финансовые отношения с Россией и заблокировать торговлю. Украинские власти, по его словам, должны проработать вопрос запрета отношений и действовать "прямо и однозначно".

К чему может привести этот шаг, и как это затронет Молдову — читайте в обзоре Sputnik>>>

Развод Шнурова и Матильды

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров официально оформил развод с Матильдой (Еленой) Мозговой.

© Sputnik / Евгения Новоженина "Шах и мат": жена Шнурова рассказала о разводе с артистом

Об этом бывшая супруга певца сообщила в Instagram.

Матильда опубликовала фотографию свидетельства о расторжении брака, отметив, что раздел имущества произошел по обоюдному согласию.

"Чтобы прекратить все дурные слухи и домыслы. <…> Наш брак официально расторгнут", — говорится в публикации, которую цитирует РИА Новости.

В конце мая Сергей Шнуров сообщил о намерении развестись с Матильдой.

Супруга артиста также подтвердила эту информацию.

Землетрясение силой 6.6 баллов

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Алеутских островов, сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 41 километре южнее вулкана Танага на одноименном острове, их очаг залегал на глубине 31,6 километра.

Угроза возникновения цунами не объявлялась, пишет РИА Новости.

На камчатском берегу заметили "волосатого монстра"

Странное существо вынесло волнами на побережье Камчатки. Находку удалось обнаружить одной из местных жительниц, которая поделилась кадрами таинственного "монстра" на своей странице в Facebook.

"Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место, чтоб они на это чудо посмотрели. Может, нам океан подбросил загадку", — написала Светлана Дяденко.